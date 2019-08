Bourse Zurich: net rebond des indices, Zurich et Adecco en vedette

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fortement rebondi jeudi après les récentes turbulences, le SMI terminant proche du plus haut du jour. Les investisseurs se sont concentrés sur la saison des résultats avec notamment ceux des blue chips Adecco, Zurich Insurance et Vifor Pharma. Les multiples craintes géopolitiques sont passées à l'arrière-plan.

A New York, Wall Street gagnait aussi du terrain en matinée, portée par la remontée du marché obligataire américain. Les analystes se montraient toutefois prudents face à la hausse de ces taux (et la baisse des rendements obligataires) alors que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, les deux premières économies mondiales, restent vives.

"Les acteurs du marché font le rapprochement entre la persistance et l'escalade de la guerre commerciale sino-américaine et la chute des rendements obligataires, anticipant que l'économie mondiale va rapidement freiner", a noté Art Hogan, de National Holdings.

Le SMI a fini en hausse de 2,28% à 9751,55 points, avec un plus haut à 9757,42 et un plus bas à 9626,98. Le SLI a gagné 2,04% à 1485,01 points et le SPI 2,05% à 11'871,42 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Geberit (-0,1%) est le seul perdant après que Kepler a réduit sa recommandation et l'objectif de cours. Le spécialiste des installations de salles de bains est affecté par la faiblesse de l'euro et l'affaiblissement du marché de la construction a commenté l'analyste.

Le podium du jour se compose de Vifor Pharma (+8,7%), Zurich Insurance (+4,0%) et Temenos (+3,8% à 167,70 francs suisses).

Vifor a présenté de solides résultats semestriels, supérieurs aux attentes et a revu ses ambitions à la hausse pour cette année. Les ventes ont atteint 913,3 millions de francs suisses. En raison d'effets de change négatifs et d'une base de comparaison défavorable, le bénéfice net a chuté de 45% à 62,5 millions.

Zurich a dépassé les 2 milliards de dollars de bénéfice net au premier semestre et a largement excédé les attentes sur les derniers mois, ainsi que ceux définis à plus long terme. Le groupe a tiré profit de sa restructuration engagée il y a trois ans et a été nettement moins affecté par les catastrophes naturelles qu'il y a douze mois. Le bénéfice opérationnel (BOP) a augmenté de 16% à 2,82 milliards de dollars et le bénéfice net de 14% à 2,04 milliards.

Merrill Lynch a repris la couverture de Temenos avec la recommandation "buy" et un objectif de cours à 218 francs suisses. Les investisseurs ne prennent pas assez en compte les perspectives de croissance à long terme de Temenos selon l'analyste qui a souligné que le fait est que les banques doivent investir dans la numérisation, car les clients veulent de plus en plus agir en ligne.

Adecco (+1,5%) a dévoilé un bénéfice net en baisse de 6% à 159 millions d'euros au deuxième trimestre et une croissance organique en recul de 3%. Ces chiffres sont en deçà des attentes des analystes. Directeur général d'Adecco, Alain Dehaze a expliqué à AWP avoir dû composer avec de nombreux facteurs d'incertitude externes, qui ont diversement impacté les marchés où l'entreprise est présente.

Les poids lourds pharma Roche (+2,6%) et Novartis (+2,4%) ont soutenu l'indice. Nestlé (+1,6%) est resté un peu en retrait. Novartis avait fortement reculé la veille sur des accusations de la FDA qui estime que le groupe pharmaceutique bâlois lui a sciemment transmis des données manipulées dans le cadre de l'approbation de la thérapie génique Zolgensma.

Les bancaires Credit Suisse (+2,1%) et UBS (+1,8%) ont eu le vent en poupe, alors que Julius Bär (+0,4%) a fini dans le bas du classement.

Sur le marché élargi, la BC de Bâle (-0,3%), SPS (+0,5%), Valiant (+1,4%), VAT (+1,7%) et LM Group (+7,1%) ont publié leurs performances semestrielles.

La reprise de Panalpina (-0,7%) par le danois DSV est à bout touchant. Ce dernier détient désormais 97,98% du logisticien bâlois.

Molecular Partners (-6,0%) a nommé Nicolas Leupin au poste de directeur médical et membre de la direction. Le nouveau responsable, qui remplace Andreas Harstrick, prendra ses fonctions à partir du 1er septembre.

rp/ck