Bourse Zurich: net rebond, porté par les espoirs d'apaisement commercial

Zurich (awp) - La Bourse suisse a clôturé la séance de jeudi en nette hausse. Après une ouverture dans le rouge, son indice vedette SMI a vite rebondi et n'a cessé de consolider ses gains depuis. Dans le conflit commercial sino-américain, la balance penche de nouveau du côté de la désescalade, reléguant au second plan les remous causés par la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement britannique et une possible sortie de crise en Italie.

A Wall Street, rassurée par le calme relatif entre les deux premières économies mondiales, les principaux indices évoluaient en forte hausse dans les premiers échanges.

"Les relations entre Wahington et Pékin ont été volatiles dernièrement, mais on a actuellement le sentiment que les choses vont dans la bonne direction, ce qui s'est traduit par le retour de plusieurs acteurs sur le marché", affirme dans son commentaire David Madden, de CMC Markets.

Le ton visiblement plus modéré de Pékin "est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas encore une raison de croire qu'un accord est proche", estime son confrère Christopher Lowe de FTN Financial.

Après avoir annoncé la semaine dernière des représailles tarifaires, la Chine a laissé entendre qu'elle pourrait s'abstenir de répliquer aux dernières surtaxes douanières américaines sur ses produits, arguant que la guerre commerciale menaçait la croissance mondiale et qu'une reprise des négociations restait possible.

Outre-Manche, la suspension du Parlement jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines seulement avant la date du Brexit, a déclenché une vague d'indignation au Royaume-Uni, où une pétition contre cette mesure a déjà recueilli plus d'un million de signatures.

En Italie, le Premier ministre sortant Giuseppe Conte a accepté de former un nouveau gouvernement, soutenu par une inédite majorité entre sociaux-démocrates et le Mouvement cinq Etoiles (M5S, anti-système).

Au volet conjoncturel, l'expansion du Produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a été révisée à la baisse, à 2% conformément aux attentes des analystes, contre 2,1% lors de la première estimation.

Dans le cadre de sa procédure de nomination, la future présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde s'est prononcée en faveur du maintien pendant "un avenir prévisible" de la politique monétaire actuelle, ajoutant que "le plancher" en matière de taux n'avait pas encore été atteint.

Le Swiss Market Index (SMI) a clôturé en hausse de 0,82% à 9838,48 points, plus de 100 points au-dessus de son plus bas du jour. Le Swiss Leader Index (SLI) a engrangé 1,03% à 1492,10 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,81% à 11'979,83 points. Sur les 30 principales cotations, toutes à l'exception de Sonova (-1,0%) et Vifor (-0,3%) ont terminé en territoire positif.

Temenos (+2,8%) a fini la course en tête, devant Schindler (+2,7%) et la toujours volatile AMS (+2,6%). La veille, le développeur de logiciels bancaires genevois avait annoncé l'acquisition de son homologue américain Kony pour 559 millions de dollars.

Le numéro un mondial des parfums et arômes Givaudan (+1,9%) a confirmé ses objectifs de croissance jusqu'en 2020.

Les valeurs du luxe Richemont (+1,4%) et Swatch (+1,3%) étaient également dans le peloton de tête, revigorées par les espoirs de détente commerciale.

UBS a progressé de 1,2% après la nomination du banquier Iqbal Khan, démissionnaire de Credit Suisse (+1,6%), pour codiriger l'importante activité de gestion de fortune.

Lonza (+1,0%) et son homologue danois Chr. Hansen ont obtenu les autorisations nécessaires pour la mise en exploitation de leur coentreprise à parts égales Bacthera.

Dans la famille des poids lourds, Nestlé (+0,9%) a surperformé de justesse l'indice phare zurichois, alors que les pharmas Novartis (+0,3%) et Roche (+0,1%) ont terminé dans le wagon de queue. Le dernier nommé a obtenu de la Commission européenne un feu vert à la commercialisation d'une nouvelle combinaison de son anticancéreux Tecentriq (atezolizumab).

Sur le marché élargi, les sociétés immobilières Varia US Properties (+1,4%), Intershop (+1,2%) et Investis (+0,9%) ont toutes fait état de résultats semestriels en nette amélioration sur un an. Les assureurs Helvetia (1,8%) et Vaudoise (+0,4%) ont également levé le voile sur leur performance à mi-parcours.

L'équipementier de l'industrie chirurgico-dentaire Straumann (+0,9%) a nommé Robert Woolley à la direction des activités nord-américaines à compter du 1er janvier prochain, pour remplacer Guillaume Daniellot, qui reprendra les rênes du groupe à la même date.

buc/vj