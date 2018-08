Bourse Zurich: nette reprise, Geberit et Swiss Life en focus

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mardi sur une note nettement positive. La veille, les marchés avaient souffert des tensions américano-turques et Wall Street avait terminé dans le rouge. La Bourse de Tokyo, qui avait aussi chuté, s'est nettement ressaisie mardi, aidée par un repli du yen, alors que les investisseurs relativisaient les inquiétudes liées à la débâcle de la livre turque.

En Suisse, la saison des résultats a repris ses droits avec les chiffres de Swiss Life et de Geberit ainsi que ceux des capitalisations moyenne Arbonia, Basilea, Elma, Orascom DH, Straumann et Tornos.

Peu avant 09h15, le SMI gagnait 0,71% à 9069,46 points, le SLI 0,59% à 1481,48 points et le SPI 0,58% à 10'796,45 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 27 montaient, Geberit et Vifor reculaient et le bon Schindler était stable.

Geberit (-1,6%) a affiché sur les six premiers mois de l'année une croissance honorable, assortie d'une progression plus que proportionnelle de sa rentabilité. Le chiffre d'affaires du groupe saint-gallois s'est enrobé de 11,0% - hors effets de changes 4,3% - à 1,63 milliard de francs suisses, tandis que son bénéfice net apuré des frais d'intégration et d'amortissements a gagné 13,1% à 362 millions.

Aryzta (+1,7%) précédait Zurich et LafargeHolcim (chacun +1,1%) sur le podium.

Swiss Life (+0,6%) a amélioré sa rentabilité et la collecte de primes au premier semestre. Le groupe zurichois a également trouvé un remplaçant à son directeur financier à partir de l'année prochaine.

Aux bancaires, UBS (+1,0%), Credit Suisse (+0,7%) et Julius Bär (+0,7%) avaient souffert la veille des craintes liées à la crise en Turquie.

Novartis (+0,8%) a désigné un nouveau responsable éthique, risque et conformité en la personne de Klaus Moosmayer. Le nouveau membre de l'exécutif remplacera ainsi Shannon Thyme Klinger, promue juriste en cheffe du laboratoire rhénan et qui assurait l'intérim depuis la démission de Felix Ehrat à la mi-mai. Roche et Nestlé prenaient chacun 0,9%.

Sur le marché élargi, Arbonia (-0,4%), Basilea (+0,3%), Elma (pas traité), Orascom DH (+1,8%), Straumann (+4,1%) et Tornos (+6,6%) ont tous présenté des résultats intermédiaires.

Implenia (-0,2%) a décroché un contrat de l'agglomération de Lyon pour réaliser une partie des travaux de prolongement d'une ligne de métro. La commande se monte à 138 millions d'euros.

Kudelski (-1,6%) et Neotion ont conclu un accord pour le transfert des activités "Conditional Access Modules" (CAM) et "Décodeurs" de SmarDTV à SmarDTV Global, une filiale de Neotion.

rp/al