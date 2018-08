Bourse Zurich: nettement dans le rouge, attente du protocole de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait toujours sur une note négative mercredi vers la fin de la matinée, tendant à accentuer les pertes initiales.

Les espoirs de détente dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine ont apaisé les marchés financiers ces derniers jours. Une première rencontre entre négociateurs américains et chinois doit avoir lieu ce jour à Washington. La crainte de valorisations trop élevées est aussi oubliée pour le moment.

Le recul peut s'expliquer par le double coup dur judiciaire essuyé mardi par le président des Etats-Unis Donald Trump, dont l'ancien avocat l'a personnellement impliqué devant un juge. Simultanément, son ex-chef de campagne a été déclaré coupable lors de son procès.

En Suisse, la saison des résultats de petites et moyennes capitalisations continue de battre son plein avec notamment les données de deux petits nouveaux à la Bourse, Sensirion et Medartis et, hors-Bourse, les investisseurs suivent les informations diffusées par le géant bancaire Raiffeisen.

Sur le front macroéconomique, on attend cet après-midi aux Etats-Unis les reventes de logements en juillet et les stocks hebdomadaires de pétrole. Les investisseurs suivront surtout en soirée (heure suisse) la publication des minutes de la dernière séance de la Fed.

Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities ont relevé que le président de l'antenne de Dallas de la Fed, Robert Kaplan, a indiqué qu'une économie américaine au plein emploi et une inflation qui a atteint l'objectif de 2% de la Réserve fédérale américaine (Fed) devaient pousser cette dernière à poursuivre le relèvement graduel des taux d'intérêt au moins dans les neuf à douze prochains mois. Selon ce banquier central, la Fed ne pourra arrêter de se poser la question des taux que lorsqu'ils auront atteint un niveau où ils ne stimulent ni ne freinent l'économie (soit entre 2,5% et 2,75% ou 3-4 hausses supplémentaires).

Vers 10h45, le SMI reculait de 0,41% à 9045,22 points avec un plus bas à 9038,57 et un plus haut à 9069,41. Le SLI cédait 0,30% à 1475,78 points et le SPI 0,34% à 10'786,43 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 reculaient, 12 montaient et ABB était inchangé.

Le podium provisoire se composait d'Aryzta (+3,1%), Adecco (+0,6%) et Dufry (+0,37%).

A l'inverse, Lonza (-0,9%) tenait la lanterne rouge, suivi par Roche, Credit Suisse et Sika (tous -0,8%).

Avec Roche, les deux autres poids lourds Nestlé (0,5%) et Novartis (-0,4%) pesaient aussi sur l'indice.

Aux bancaires, UBS abandonnait 0,6% et Julius Bär 0,4%.

Sur le marché élargi, Bossard (+4,6%) progressait fortement après la confirmation de ses résultats semestriels et le relèvement de sa prévision de chiffre d'affaires, désormais attendu autour de 880 millions de francs suisses après 786 millions en 2017.

Feintool (+2,3%) a profité au 1er semestre de la bonne santé de l'industrie automobile et a affiché une vigoureuse croissance. Le bénéfice net a bondi de plus de 20% à 16,9 millions de francs suisses et la prévision de chiffre d'affaires 2018 a été revue à la hausse.

Medartis (+1,8%), coté à la Bourse suisse depuis mars, a augmenté son chiffre d'affaires semestriel, mais a vu sa rentabilité opérationnelle se replier notamment en raison des coûts de l'IPO. L'entreprise bâloise prévoit une croissance des ventes pour l'ensemble de l'année.

Orior (+2,3%) a augmenté ses ventes au 1er semestre et est optimiste pour le reste de l'année. Le bénéfice net ajusté a augmenté de 3,2% à 15,3 millions de francs suisses.

Sensirion (+3,2%), coté depuis mars a augmenté ses ventes semestrielles, mais a essuyé une perte de 2 millions de francs suisses, notamment à cause des coûts liés à l'introduction en Bourse et aux programmes d'options pour employés.

DKSH (-0,1%) a conclu un accord de coopération avec la société LivaNova, spécialisée dans les dispositifs médicaux. L'accord concerne la commercialisation d'appareils pour la chirurgie cardiaque dans les hôpitaux asiatiques, a précisé DKSH mercredi. Les détails financiers de n'ont pas été communiqués.

Au lendemain des chiffres d'Implenia (-5,6%), Vontobel a réduit l'objectif de cours et confirmé "reduce". L'analyste a notamment tenu compte de la faible évolution des affaires internationales, mais aussi du marché suisse.

La banque zurichoise a en revanche relevé l'objectif de cours de Siegfried (+2,2%) et confirmé "hold". Les résultats semestriels n'ont pas particulièrement surpris. Au vu de l'acquisition attendue dans la division Drug Products, l'analyste a relevé les paramètres de son modèle de valorisation.

