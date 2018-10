Bourse Zurich: nettement dans le rouge dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note nettement négative vendredi, plombée par le recul de Wall Street en début de séance. Le SMI, qui avait chuté sous les 8600 points en fin de matinée avant de remonter nettement et de repasser les 8700 puis de replonger jusqu'à un plus bas du jour, s'est finalement maintenu confortablement au delà des 8600.

A New York, Wall Street reculait nettement en matinée, plombée par la chute d'Amazon et d'Alphabet (Google), au lendemain de leurs résultats trimestriels.

"Les résultats décevants de ces énormes entreprises technologiques mènent à un nouveau réflexe de vente", ont observé les analystes de Charles Schwab.

Le marché "est en train de s'interroger sur la crédibilité des estimations de croissance pour 2019" a estimé Patrick O'Hare de Briefing, la déception des investisseurs expliquant "les multiples vagues de recul des indices ce mois-ci".

L'annonce de la croissance américaine pour le troisième trimestre, à 3,5% soit au-dessus des attentes des analystes, n'a pas non plus permis aux indices de Wall Street de se maintenir à flots. "Un chiffre élevé attise à nouveau la crainte sur les prochaines hausses de taux" de la Banque centrale américaine (Fed), ont affirmé les analystes de DataTrek.

Le SMI a terminé en recul de 0,47% à 8665,80 points, avec un plus bas à 8591,11 et un plus haut à 8720,58. Sur la semaine, l'indice phare de la place zurichoise a cédé 2,3%. Le SLI a cédé 0,43% à 1358,56 points et le SPI 0,37% à 10'222,78 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont reculé, 11 avancé et Givaudan a fini stable.

Le podium du jour se compose de LafargeHolcim (+2,9%) Dufry (+2,1%) et Sonova (+0,8%).

Le géant des matériaux de construction a vu ses ventes nettes progresser de 2,6% à 7,36 milliards de francs suisses au troisième trimestre. Sur une base comparable, la croissance a été de 5,8%. Elle a été soutenue par tous les segments d'activité. L'objectif de chiffre d'affaires a été revu à la hausse. Bryan Garnier a abaissé l'objectif de cours et confirmé "neutral", déplorant la réduction des prévisions pour l'Ebitda, même si c'était attendu.

Richemont (+0,3%) a annoncé une coopération avec le géant chinois du commerce en ligne Alibaba. Le partenariat permettra de proposer à la clientèle chinoise les produits de luxe de la plateforme d'e-commerce Yoox-net-à-porter (YNAP), filiale à 100% de la compagnie financière genevoise. Nonobstant, HSBC a abaissé l'objectif de cours mais confirmé "buy".

Swatch a fait mieux que son concurrent avec un gain de 0,7% après que HSBC a relevé la recommandation à "buy" de "hold", mais nettement réduit l'objectif de cours.

A l'autre bout du tableau, ABB (-2,8%) a encore nettement reculé et fini lanterne rouge, précédé par UBS (-1,8%), Temenos et Sika (chacun -1,4%).

La veille, l'action ABB avait déjà reculé, après la publication d'un chiffre d'affaires et d'un excédent d'exploitation en deçà des attentes au troisième trimestre. Plusieurs analystes ont revu leurs attentes et l'objectif de cours à la baisse. CFRA a même rétrogradé le titre à "hold" de "buy", en raison des incertitudes croissantes autour de l'évolution de la conjoncture mondiale.

La banque aux trois clés avait dévoilé jeudi une solide performance au troisième trimestre, avec un bénéfice net de 1,25 milliard de francs suisses, en augmentation de 32% sur un an. Les chiffres ont dépassé les attentes des analystes. Credit Suisse a perdu 0,6% et Julius Bär gagné 0,4%.

Les poids lourds Nestlé (-0,3%), Roche (-0,2%) et Novartis (-0,5%) ont pesé sur l'indice.

Sur le marché élargi, Landis+Gyr (+4,4%) rencontre toujours des difficultés pour l'approvisionnement en composants. L'incertitude générée par cette situation l'a contraint à revoir à la baisse ses ambitions pour l'exercice décalé 2018/19. Le premier semestre, clos fin septembre, a néanmoins bouclé sur des résultats supérieurs aux attentes, ce qui explique probablement la hausse du titre.

Meier Tobler (-0,1%) a annoncé de nouvelles mesures de restructuration. Le spécialiste des techniques du bâtiment met un terme aux activités de son unité Keramikland, spécialisée dans les salles de bains. La fermeture des sites de Huttwil, Cham, Coire et Zurich entraînera la suppression de 46 emplois.

Bucher (-4,9%) a bu la tasse au lendemain de résultats sur neuf mois pourtant solides. La veille, la titre avait clôturé en hausse de 2,5%.

rp/jh