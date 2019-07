Bourse Zurich: nettement dans le rouge pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la dernière séance de la semaine dans le rouge. Après une mini-percée dans le vert au début des échanges, le SMI a résolument pris la direction du sud. Il a même crevé le plancher des 9800 points et terminé à un cheveu du plus bas du jour.

Le repli des poids lourds pharmaceutiques a pesé sur l'indice. Les investisseurs étaient aussi tiraillés entre les espoirs de voir la Réserve fédérale (Fed) américaine abaisser bientôt ses taux et les craintes au niveau de la conjoncture mondiale, ainsi que celles liées au conflit irano-américain et ses répercussions dans le Golfe persique.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée pour une dernière séance d'une semaine solide, ayant profité des propos du patron de la Réserve fédérale Jerome Powell laissant entrevoir une prochaine baisse des taux directeurs.

"Les deux choses principales à retenir sont d'une part qu'il n'y a plus de doute sur le fait que la Fed va baisser les taux le 31 juillet, et d'autre part qu'il y a une logique solide derrière cette décision", a résumé Chris Low de FTN Financial.

Le SMI a terminé en recul de 1,18% à 9762,98 points, avec un plus bas à 9762,11 points et un plus haut à 9886,38 points. Sur une semaine, le SMI a perdu 2,2%. Vendredi, le SLI a cédé 0,63% à 1506,69 points et le SPI 0,97% à 11'838,27 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont reculé, 14 avancé et Partners Group et Swisscom ont fini à l'équilibre.

Pour une fois, la lanterne rouge est revenue à Roche (-3,0%) sans autre explication que des prises de bénéfices, selon des courtiers. Novartis (-2,6%) et Lonza (-2,2%) sont les deux autres plus gros perdants du jour.

Jeudi soir, Novartis avait annoncé avoir abandonné la recherche avec un traitement expérimental contre la maladie d'Alzheimer et cessé les études menées en commun avec Amgen et le Banner Alzheimer Institut.

Le 3e poids lourd Nestlé (-0,3%) a limité la casse. La Banque royale du Canada a relevé l'objectif de cours et confirmé "sector perform". L'analyste a revu sa modélisation et n'a rien touché aux fondamentaux du géant de Vevey.

La porteur Swatch (+2,9%) a fini sur la plus haute marche du podium, devant Clariant (+1,8%) et SGS (+0,6).

Goldman Sachs a relevé la recommandation pour la porteur Swatch à "buy" de "neutral", tout en réduisant un peu l'objectif de cours. L'analyste explique le relèvement en raison de la faiblesse des attentes pour le 1er semestre. Le concurrent genevois de l'horloger biennois, Richemont (-0,6%) a en revanche perdu du terrain.

Clariant serait sur le point de vendre ses affaires d'emballages pour produits médicaux, selon Reuters.

Le bancaires UBS (+0,6%), Credit Suisse (+0,5%) et Julius Bär (+0,4%) ont soutenu l'indice.

ABB (+0,4%) a reçu une commande pour des équipements de traction pour 140 millions de dollars de la part de Stadler Rail (+1,2%, sur le marché élargi). Ce dernier a pour sa part annoncé avoir remporté un appel d'offres des transports publics de la ville de Milan, avec à la clef la livraison de 80 tramways. Les candidats écartés ont encore la possibilité de faire recours contre cette attribution.

Ailleurs sur le marché élargi, Ems-Chemie (+5,4%) a fortement progressé. Le fabricant grison de polymères et spécialités chimiques a poursuivi sa croissance au premier semestre, en dépit du ralentissement conjoncturel mondial. Alors que les ventes ont fléchi, une première depuis 2015, le groupe en mains de la famille Blocher a vu son résultat d'exploitation (Ebit) progresser de 1,1% à 316 millions de francs suisses.

UBS a porté à "neutral" de "sell" la recommandation pour la nominative Lindt & Sprüngli (-0,1% à 80'000 francs suisses) et a fortement relevé l'objectif de cours à 78'500 de 67'000 francs suisses. L'horizon s'éclaircit sur le marché du chocolat, selon l'analyste qui estime notamment que l'allégement attendu de la charge fiscale doit se répercuter sur le bénéfice par action.

