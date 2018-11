Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note nettement positive mercredi. Comme la plupart des autres marchés boursiers, elle a profité de l'issue des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Swiss Life a retenu l'attention après ses résultats partiels.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, soulagée elle aussi de l'issue du scrutin de mi-mandat, malgré la perspective de blocage qu'implique un Congrès divisé.

Au lendemain de ces élections, qui ont finalement vu la chambre des Représentants basculer du côté démocrate mais le Sénat rester républicain, "les marchés semblent se satisfaire d'un Congrès divisé", a observé Phil Davis, de PSW Investments, une hypothèse sur laquelle la plupart des observateurs du marché avaient tablé.

"Un Congrès partagé a historiquement été favorable au marché des actions et nous pensons assister à la même tendance cette fois", ont estimé les analystes de Deutsche Bank, rappelant que la perspective de blocage n'est pas forcément perçue négativement à Wall Street.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,65% à 9050,53 points, avec un plus haut à 9068,39 points et un plus bas à 9007,65 points. Le SLI a gagné 0,72% à 1425,81 points et le SPI 0,60% à 10'660,30 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont progressé et cinq reculé.

Le podium du jour se compose d'AMS (+2,1%), Sika (+1,9%) et Lonza (+1,6%).

Sika n'a pas souffert d'un abaissement d'objectif de cours par Bernstein et confirmé "outperform". L'analyste estime qu'après l'annonce par BASF de la mise en vente de son unité Construction Chemicals (BCC), Sika est l'acheteur idéal. Le cas échéant, la réaction des marchés devrait être positive, mais il faudra convaincre les investisseurs que l'opération est conforme aux critères du groupe.

L'assureur-vie Swiss Life (+0,9%) a publié de solides résultats sur neuf mois, dépassant dans l'ensemble les attentes du marché, notamment sur le plan du volume d'affaires. Les recettes de primes se sont étoffées de 6% pour atteindre 14,67 milliards de francs suisses, alors que les revenus issus de frais et commissions ont bondi de 12% sur un an, à 1,16 milliard.

SGS (+0,5%), qui rencontre les investisseurs à Bordeaux ce mercredi et jeudi, a revu ses ambitions à la baisse et s'attend désormais à dégager une marge opérationnelle ajustée supérieure à 17% d'ici 2020, contre 18% précédemment. Les objectifs pour l'exercice en cours sont confirmés. Vontobel a placé l'objectif de cours sous revue et confirmé "hold". L'analyste a estimé que les ambitions précédentes du groupe étaient hors de portée et qu'un ajustement s'imposait.

Au lendemain de ses résultats trimestriels, Adecco (+1,2%) a poursuivi sur sa lancée positive. CFRA a abaissé l'objectif de cours et confirmé "buy". L'analyste n'attend pas d'accélération de la croissance des revenus à court terme et note que les investissements et frais de restructuration vont peser sur la rentabilité.

Les poids lourds Nestlé (+0,1%) et Novartis (+0,4%) ont freiné l'indice, alors que Roche (+1,1%) l'a soutenu.

Dans le cadre de son procès, UBS (+1,4%) se voit réclamer une "réparation à hauteur de 1,6 milliard d'euros" par l'état français pour sanctionner un vaste "système de fraude et de blanchiment". Credit Suisse a gagné 1,0% et Julius Bär 0,6%.

Dans le camp des perdants, Dufry (-1,5%) a fini lanterne rouge. Le détaillant hors taxe a vu sa recommandation dégradée à "hold" et son objectif de cours abaissé par Baader Helvea mardi soir. Selon le courtier genevois, Dufry risque de ne pas profiter de la croissance mondiale du trafic de passagers en 2018.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut (+0,6%) offrira à ses actionnaires un dividende enrobé d'un cinquième à 24 francs suisses par action au titre de l'exercice 2017/18. Le groupe est parvenu à concrétiser sinon dépasser les attentes du marché à tous les niveaux.

Traitée hors droits de souscription de son augmentation de capital, Aryzta a chuté de 78,9% à 1,54 franc, se rapprochant du statut de "penny stock". Près de 12 millions d'actions ont été échangées. La décote correspond peu ou prou aux 5,70 francs suisses que représente l'exercice de dix droits de souscription préférentiels offerts par l'entreprise pour chaque action détenue.

Bobst (-2,6%) a confirmé ses objectifs annuels et annoncé des changements dans son équipe de direction.

Le fournisseur de l'industrie solaire Meyer Burger (+8,5%) et le spécialiste des solutions de convoyage Interroll (-0,2%) ont tous deux décroché des commandes en Chine.

rp/al