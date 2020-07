Bourse Zurich: nettement dans le vert pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a nettement progressé vendredi. Le SMI, qui avait encore ouvert dans le rouge, s'est rapidement repris et a résolument pris le chemin du nord, repassant au passage la barre des 10'200 points. Un petit coup de mou au moment du début de séance à Wall Street n'aura été que passager.

A New York, Wall Street hésitait sur la direction à prendre en matinée. "Il semble que les investisseurs souhaitent évacuer la notion de risque à l'approche d'une fin de semaine où les cas de coronavirus ont continué de flamber, renforçant les craintes sur la reprise économique", a commenté JJ Kinahan, responsable de la stratégie marchés pour TD Ameritrade.

"Il est possible qu'ils fassent aussi preuve de prudence alors que la saison des résultats va battre son plein la semaine prochaine et que les profits des grandes entreprises devraient être lourdement affectés par les conséquences du coronavirus", a-t-il ajouté.

Le SMI a terminé en hausse de 0,85% à 10'229,97 points, avec un plus haut à 10'242,38 points et un plus bas à 10'113,49 points. Le SLI a gagné 1,02% à 1543,41 points et le SPI 0,82% à 12'670,41 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 27 ont progressé et trois reculé.

Le trio des perdants se compose de Roche (-0,3%), Sonova (-0,2%) et Alcon (-0,04%).

L'autre poids lourd pharma Novartis (+0,1%) n'a pas suscité un vif intérêt non plus, alors que le géant alimentaire Nestlé (+1,5%) a lui été bien recherché.

Peu recherché, Adecco (+0,1%) quittera en septembre l'indice vedette SMI et y sera remplacé par Partners Group (+0,3%). Ce dernier dévoilera mardi prochain sa masse sous gestion au 1er semestre.

La volatile AMS (+6,1%) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant Lonza et Credit Suisse, (chacun +2,1%) Swiss Re (+2,0%).

Le producteur autrichien de semi-conducteur a officiellement finalisé l'ingestion de l'éclairagiste allemand Osram Licht et profitait d'une entame de couverture élogieuse de la part de Bankhaus Lampe.

Citigroup a relevé l'objectif de cours de Lonza et confirmé "neutral". Les analystes ont admis avoir raté une opportunité de recommander le titre à l'achat après les récentes informations sur la croissance des affaires pharma, en particulier dans le segment Lonza Specialty Ingredients (LSI).

Les deux autres bancaires Julius Bär (+1,1%) et UBS (+1,2%) ont terminé dans deuxième moitié du tableau.

Sur le marché élargi, l'organisateur de foires et salon MCH (-9,7%) accueillera James Murdoch, fils du magnat des médias Rupert Murdoch, au sein de son actionnariat au travers d'une augmentation de capital. Cela n'a pas soulevé l'enthousiasme des investisseurs.

L'exploitant de boutiques hors-taxes Dufry (-3,1%) a poursuivi son chemin de croix, pénalisé cette fois par une recommandation à la vente émise par Mainfirst. L'analyste doute sincèrement d'un sensible retournement de tendance pour l'exploitant de boutiques hors-taxes, entravé depuis le début de la pandémie par les limitations de trafic international.

Basilea (-0,5%) a annoncé le début de la période de rachat partiel d'un emprunt convertible pour un montant compris entre 90 et 110 millions de francs suisses, courant jusqu'à 2022. Cet remboursement, annoncé initialement le 25 juin, s'étendra du 10 au 16 juillet.

Perrot Duval (-0,9%, 327 titres échangés) a fortement augmenté sa rentabilité en 2019/20, grâce à la cession du spécialiste de l'automatisation Infranor.

Schlatter (inchangé, 423 titres échangés) a lancé un avertissement sur résultats, imité rapidement par Huber+Suhner (-3,1%.

Les actionnaires de Meyer Burger (+3,8%) ont accepté une augmentation de capital pour financer la nouvelle orientation stratégique de l'entreprise thounoise. La cotation du titre avait été suspendue et a repris à 14 heures.

Ems-Chemie (+2,6%) est parvenu à maintenir son niveau de rentabilité au 1er semestre, malgré un tassement marqué de ses recettes attribué à la pandémie de coronavirus.

rp/al