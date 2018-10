Bourse Zurich: nettement dans le vert, sous les plus hauts du jour

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mercredi, sous les plus hauts du jour, soutenue notamment par ses poids lourds, surtout les pharma. Les inquiétudes concernant l'Italie semblent s'être quelque peu apaisées. Le déficit public italien commencera à baisser en 2020 après une augmentation contenue en 2019, a estimé mercredi le ministre des finances Giovanni Tria.

"Il y a le sentiment que le gouvernement à Rome ne sera pas aussi radical que ce qui était attendu initialement, cela calme les nerfs des investisseurs", ont fait remarquer les analystes de CMC Markets.

A New York, Wall Street poursuivait sa course aux records en début de séance, dans le sillage d'un indicateur encourageant sur l'emploi américain et d'un apaisement des craintes sur l'Italie.

Les investisseurs saluaient les données de l'enquête mensuelle d'ADP, selon lesquelles le secteur privé aux Etats-Unis a fortement embauché en septembre, créant 230'000 emplois. Et les gains s'observent dans tous les secteurs industriels et dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

Ce rapport est de bon augure deux jours avant la publication du rapport officiel sur l'emploi américain, toujours très scruté par les acteurs du marché.

Même si les statistiques d'ADP ne reflètent pas toujours les chiffres de l'administration américaine, "plein d'autres signes, comme la tendance à la baisse des nouvelles inscriptions au chômage et les dernières enquêtes sur l'emploi, suggèrent que les conditions sur le marché du travail restent très favorables", a souligné Andrew Hunter, économiste pour Capital Economics.

En Suisse, le KOF table désormais sur une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 2,9% en comparaison annuelle pour 2018, contre 2,1% auparavant. La croissance devrait toutefois ralentir l'année prochaine, avant d'accélérer à nouveau en 2020.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,97% à 9175,21 points, avec un plus haut à 9194,99 points et un plus bas à 9123,48. Le SLI a pris 0,64% à 1488,05 points et le SPI 0,81% à 10'895,87 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé, six reculé et Logitech a terminé inchangé.

Le trio gagnant se compose de Dufry (+,2,3%), Novartis (+1,9%) et Julius Bär (+1,8%). Roche et Schindler suivent avec chacun un gain de 1,4%. Roche a annoncé des résultats intermédiaires encourageants pour deux études cliniques pivot sur son traitement expérimental contre l'amyotrophie spinale (SMA) risdiplam (RG7916).

Novartis a annoncé la conclusion d'un accord de développement avec Boston Pharmaceuticals, propriété indirecte d'Ernesto Bertarelli pour trois traitements expérimentaux contre les infections. La multinationale rhénane percevra en échange un paiement initial non précisé, ainsi que des parts dans deux coentreprises dédiées à ces programmes, fraîchement fondées avec le laboratoire américain. Son objectif de cours a par ailleurs été revu à la hausse par Jefferies.

Le troisième poids lourd Nestlé (+0,8%) a aussi soutenu l'indice.

Les bancaires, qui avaient souffert la veille sur fond d'inquiétude pour le budget italien, ont repris du poil de la bête: à part la médaille de bronze Julius Bär, UBS a pris 0,5% et Credit Suisse 0,4%.

Dans le petit camp des perdants, la lanterne rouge est revenue à Kühne+Nagel (-3,5%). Kepler Cheuvreux a réduit l'objectif de cours et confirmé "hold". En amont des résultats trimestriels, l'analyste s'attend certes un gain de parts de marché, sans incidence toutefois sur le bénéfice brut par unité de fret. La logistique de contrats aura continué à pâtir des investissements au Royaume-Uni et dans l'informatisation des processus.

Deuxième grand perdant, Swisscom (-1,4%) a fait l'objet d'un abaissement de recommandation à "hold" de "buy" par Jefferies qui a aussi raboté l'objectif de cours, au motif que le potentiel du titre est limité. Le même analyste a en revanche revu à la hausse l'objectif de cours et confirmé "hold" pour le concurrent Sunrise (+0,9%), qui devrait selon lui grignoter de nouvelles parts de marché dans la téléphonie mobile et le réseau fixe.

Sur le marché élargi, Obseva (inchangé à 18,00 francs suisses) a calmé ses ardeurs après un plus haut à 19,40 francs suisses. Le laboratoire genevois a observé en étude de phase III un profil de risque similaire entre son produit expérimental d'assistance à la reproduction assistée nolasiban et le placebo servant de base de comparaison. Le groupe confirme dans la foulée viser le dépôt d'une demande d'homologation en Europe au quatrième trimestre de l'année prochaine.

Le spécialiste de l'électronique Cicor (stable) a confirmé ses prévisions pour la suite.

Romande Energie (-0,4%) a racheté les activités d'automatisation, de sécurité et de gestion technique du bâtiment regroupées sous la marque Heptacom, appartenant auparavant à Hepta Services. Les détails financiers de l'opération réalisée le 1er septembre ne sont pas révélés.

rp/al