Bourse Zurich: nouveau recul, le SMI finit sous les 8900 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a aligné une nouvelle séance de baisse jeudi. Une tentative de rebond dans la première heure de transactions n'a pas tenu. Le SMI a franchi à la baisse la barre des 8900 points, s'approchant même des 8800 avant de se redresser sur la fin.

A New York, le Dow Jones et le S&P 500 réduisaient leurs pertes en matinée, alors que le Nasdaq tentait de rebondir. Les investisseurs étaient sur leurs gardes face aux remous du Brexit et de l'Italie ainsi qu'aux propos tempérés du patron de la Réserve fédérale (Fed) la veille, malgré des résultats d'entreprises et des indicateurs plutôt encourageants.

Particulièrement scrutée par les acteurs du marché, une intervention du président de la Fed mercredi soir n'a "pas apporté beaucoup d'indices sur la direction à venir de la politique monétaire américaine", selon les analystes de Briefing. Jerome Powell a reconnu que la croissance mondiale ralentissait mais s'est aussi dit "très heureux" de l'état actuel de l'économie américaine.

Sur le front économique américain, les ventes au détail ont fortement rebondi en octobre, dépassant les prévisions des analystes. L'activité manufacturière dans la région de New York de son côté a accéléré en novembre, tandis que celle dans la région de Philadelphie a marqué le pas.

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont légèrement augmenté, mais s'inscrivent toujours sous la barre des 220'000 pour la 19e semaine d'affilée. Les prix des produits importés ont augmenté de 0,5% en octobre, dopés par les prix de l'énergie. Les stocks des entreprises ont encore augmenté en septembre de 0,3% et les stocks hebdomadaires de pétrole brut ont bondi de 10,3 millions à 442,1 millions de barils.

Le SMI a terminé en recul de 0,68% à 8870,03 points, avec un plus bas à 8807,46 et un plus haut à 8959,35. Le SLI a cédé 0,91% à 1380,12 points et le SPI 0,80% à 10'400,03 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seuls Givaudan (+1,5%) et Sika (+0,4) ont fini dans le vert.

Les trois principaux perdants sont Dufry (-3,0%), Sonova (-2,6%) et Richemont (-2,4%).

Swatch (-1,9%) s'en est à peine mieux sorti. Vontobel a abaissé l'objectif de cours de l'action au porteur et confirmé "hold", mettant en avant l'affaiblissement de la demande de montres en provenance de Chine et des effets de change défavorables. Toutefois, la chute de 35% que subit l'action depuis la mi-juin est exagérée selon l'analyste.

Les bancaires Credit Suisse (-1,7%) UBS (-1,6%) et Julius Bär (-1,5%) ont aussi fini dans le bas du tableau. La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête contre plusieurs banques et instituts financiers suisses. Elle les soupçonne de boycotter des solutions internationales de paiement mobile au profit de l'application nationale Twint.

Credit Suisse a par ailleurs démenti une dépêche de Bloomberg selon laquelle la banque envisagerait de supprimer des centaines d'emplois.

Au procès d'UBS à Paris, la défense a plaidé la relaxe générale.

AMS (-0,9%) a fini en repli. Le fabricant de semi-conducteurs a raboté ses objectifs de croissance pour le quatrième trimestre, en raison d'un "récent changement de la demande de la part d'un important client". Dans son commentaire, Vontobel anticipe un allongement des cycles de remplacement des smartphones, ce qui devrait freiner la demande.

Sur le marché élargi, EFG International (-6,3%) a souffert après avoir fait état à fin octobre d'une masse sous gestion de 140,1 milliards de francs suisses, en recul de 1,8% par rapport à début juillet.

La société immobilière Züblin (-2,3%) a rebondi au premier semestre, affichant un bénéfice net après une perte sèche il y a un an.

L'apothicaire en ligne Zur Rose (+3,0%) a relevé ses objectifs à moyen terme. D'ici 2022, le groupe vise une marge brute d'exploitation (Ebitda) de 5 à 6% et une croissance organique annuelle de ses revenus nettement supérieure à 10%.

