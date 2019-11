Bourse Zurich: nouveaux records en vue sur fond d'optimisme généralisé

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait poursuivre sa course aux records lundi. Moins d'une semaine après avoir franchi la barre symbolique des 10'200 points, son indice phare SMI a désormais celle des 10'300 dans le viseur, sur fond de détente sur le front commercial et de bonnes données conjoncturelles en provenance d'outre-Atlantique.

Vendredi, les places européennes ont terminé en verve, et Wall Street a vu ses indices Nasdaq et S&P 500 atteindre des niveaux inédits, à la faveur de statistiques meilleures que prévu aux Etats-Unis comme en Chine et d'apparentes avancées dans les négociations commerciales entre les deux pays.

Le ton positif dans les deux capitales avait suivi un échange acerbe entre Washington et Pékin plus tôt dans la semaine.

"En fin de semaine dernière, des progrès ont été réalisés" dans le dossier commercial, relève dans son commentaire matinal David Madden, de CMC Markets, signalant les avancées dans les discussions autour de la faiblesse du yuan et de la propriété intellectuelle.

A la veille du week-end, la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis en octobre a également donné des ailes aux places boursières. Par ailleurs, la croissance de la première économie mondiale a été meilleure que prévu au 3e trimestre, à 1,9% en rythme annuel.

A 08h20, le préSMI s'étoffait de 0,19% à 10'271,53 points dans les échanges avant-Bourse recensées par la banque Julius Bär. La plupart des valeurs vedettes pointaient vers une ouverture en hausse d'environ 0,2%.

Sans nouvelle particulière, UBS sortait du lot avec une avancée de plus de 0,4%, devant Adecco (+0,3%) qui lèvera le voile mardi sur son troisième partiel.

Vifor (+0,1%) a conclu un partenariat commercial aux Etats-Unis avec la société pharmaceutique Janssen pour la vente de l'Invokana (canagliflozine) destiné à réduire les risques de problèmes cardiaques chez les patients atteints de maladie rénale induite par le diabète de type II.

Les poids lourds Nestlé, Novartis et Roche (+0,2% chacun) suivaient la tendance générale.

Sur le marché élargi, Bâloise (+0,2%) a repris le portefeuille d'assurance non-vie d'Athora Belgium pour un montant de 60 millions d'euros. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2020.

La nominative Lindt+Sprüngli (+1,6%) a vu sa recommandation relevée à "buy" et Stadler (-1,8%) la sienne abaissée à "neutral" par UBS. Selon la banque aux trois clés, le chocolatier de Kilchberg dispose d'une taille suffisante pour fixer ses prix, alors que le groupe industriel de Bussnang, au bénéfice d'un impressionnant carnet de commandes, pourrait avoir du mal à honorer celles-ci dans les délais.

buc/vj