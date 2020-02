Bourse Zurich: nouveaux records, le SMI flirte avec les 11'100 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse connaissait mardi une nouvelle séance record, même si le Swiss Market Index (SMI) ne parvenait pas à maintenir la barre des 11'100 points. Les investisseurs semblaient foncer tête baissée, faisant fi des risques inhérents à l'épidémie de coronavirus. Du côté des nouvelles d'entreprises, AMS était sanctionné malgré des résultats probants.

"L'Europe est en piste pour un rebond" après de nouveaux records à Wall Street lundi soir et "en dépit de la situation" toujours difficile concernant le virus, a souligné David Madden, un analyste de CMC Markets. Le bilan a atteint 1000 morts en Chine. Sur les marchés, la journée se déroulait dans le calme, en l'absence d'impulsions macroéconomiques.

A 10h55, le SMI prenait 0,77% à 11'077,97 points, après un pic historique au-delà des 11'100 points, à 11'107,35. Le Swiss Leader Index a également dépassé en cours de séance une barre symbolique, celle de 1700 points. L'indice des valeurs vedettes s'enrobait de 0,40% à 1697,57 points. Le Swiss Performance Index (SPI) gonflait de 0,33% à 13'376,24 points.

Parmi les valeurs vedettes, 23 prenaient de l'embonpoint et six étaient au régime forcé. Julius Bär était stable.

AMS (-3,0%) se morfondait en dernière position du classement, après une ouverture en dents de scie. Les investisseurs exprimaient une nouvelle fois leur mauvaise humeur vis-à-vis de la reprise de l'allemand Osram, ceci malgré de bons résultats au dernier partiel 2019.

Le fabricant autrichien de capteurs a dépassé les prévisions les plus optimistes. Le conseil d'administration propose de ne pas verser de dividende, malgré un bénéfice net annuel multiplié par trente. Le groupe préfère préserver ses liquidités pour l'acquisition d'Osram.

Novartis (+1,1%) a obtenu aux Etats-Unis une procédure d'examen prioritaire pour son traitement expérimental capmatinib, dans l'indication contre une forme particulière de cancer du poumon. En cas d'homologation, il s'agira du premier traitement visant cette pathologie.

Clariant (+1,4%), Logitech (+1,3%) et Credit Suisse (+1,2%) formaient le trio de tête. Le chimiste bâlois et la grande banque publieront leurs résultats annuel jeudi. Les autres bancaires UBS (+0,7%) et Julius Bär évoluaient en ordre dispersé.

Les autres poids lourds de la cote Roche et Nestlé (-0,2% chacun) s'étaient parés de rouge.

Adecco (-0,4%) figurait également parmi les rares perdants, après la publication des chiffres du concurrent néerlandais Randstad.

Sur le marché élargi, Peach Property (+3,1%) a pratiquement doublé son bénéfice en 2019 et également renforcé ses revenus locatifs. Ces derniers devraient prendre l'ascenseur en 2020, grâce aux acquisitions réalisées ces derniers mois.

