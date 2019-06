Bourse Zurich: nouveaux sommets pour le SMI, qui finit sous les 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore progressé jeudi. Son indice phare SMI, qui avait refranchi la barre des 10'000 points dès l'ouverture, s'est longtemps maintenu au-dessus de ce niveau, affichant un nouveau plus haut historique en séance. Il a toutefois nettement fléchi sur la fin, avant de terminer quasiment au plus bas du jour, sous les 10'000 points.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, après que la Réserve fédérale (Fed) s'est dit prête à de nouvelles mesures de soutien de l'économie en cas de besoin. Les responsables de la Fed ont décidé mercredi de laisser les taux inchangés. Mais l'institution a aussi mis en avant l'aggravation "des incertitudes" économiques et assuré qu'elle "agira comme il le faut pour soutenir l'expansion".

Il y a désormais plus d'arguments en faveur d'une politique monétaire "un peu plus accommodante", a jugé le patron de la Fed Jerome Powell lors d'une conférence de presse. Les acteurs du marché évaluent désormais à 100% la probabilité d'une baisse des taux dès juillet, selon un outil de la plateforme CME.

Le SMI a fini en hausse de 0,17% à 9978,52 points, juste au-dessus de son plus bas à 9978,34, après avoir marqué un nouveau record en séance à 10'062,65 points. Le SLI a cédé marginalement 0,01% à 1524,07 points, alors que le SPI a gagné 0,25% à 12'054,39 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont progressé et 14 reculé.

La volatile AMS (+5,2%) a terminé sur la plus haute marche du podium, suivie par Logitech et la porteur Swatch (chacun +2,2%). Richemont (+0,2%) a moins nettement profité du bond de près de 11% à plus de 2 milliards de francs suisses des exportations horlogères en mai.

Les poids lourds Nestlé (+0,9%), Roche (+0,6%) et Novartis (+0,2%) ont plus ou moins nettement soutenu l'indice.

Liberum a abaissé la recommandation pour l'action Roche à "hold" de "buy" sans changer l'objectif de cours. L'analyste a relevé que le bon de jouissance s'est enrobé d'un bon tiers sur les douze derniers mois, tandis que les projections ont enflé dans le même temps de 9 à 11%. Il estime donc que le potentiel haussier est désormais limité.

Dans le camp des perdants, les bancaires UBS (-2,6%) et Credit Suisse (-2,2%) ont le plus fortement reculé, avec Sonova (-1,1%). Julius Bär (-0,5%) a aussi laissé quelques plumes.

Parmi les quelques nouvelles d'entreprises, Lafargeholcim (-0,2%) s'est vu proposer un total d'environ 77 millions de dollars dans le cadre de son offre de rachat de l'emprunt 7,125%/2036 de 600 millions. Par ailleurs, la cour d'appel de Paris se prononcera le 24 octobre sur la validité de l'inculpation de Lafarge pour "financement du terrorisme" et "complicité de crimes contre l'humanité" en Syrie.

UBS a relevé l'objectif de cours de Swiss Re (-0,3%) et confirmé "sell". Les analystes voient d'un bon oeil l'ensemble du secteur européen de l'assurance, mais estiment que le réassureur helvétique est plus exposé que d'autres à l'inflation des coûts des catastrophes.

Sur le marché élargi, Emmi (+4,4%), a profité du relèvement d'objectif de cours par Credit Suisse, qui a confirmé sa recommandation "outperform". La consolidation des affaires à Porto Alegre (Brésil) et une palette de produits favorable renforcent les capacités opérationnelles du transformateur laitier, a commenté l'analyste.

Ce même Credit Suisse a repris la couverture de Barry Callebaut (+1,6% à 1985 francs suisses) en recommandant le titre à l'achat (outperform) et objectif à 2350 francs suisses.

Leclanché (-0,3%) a commandé au constructeur italien Comau une ligne de production entièrement automatisée pour la fabrication de modules de batteries, devant permettre de satisfaire la demande croissante du secteur de l'e-marine notamment (ferries à propulsion électrique). La société doit toutefois encore trouver près de 40 millions de francs suisses pour résoudre les problèmes en aval.

rp/buc