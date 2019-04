Bourse Zurich: nouvelle hausse attendue à l'ouverture, malgré les incertitudes

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait poursuivre sa progression lundi à l'ouverture, en dépit des incertitudes géo-politiques et commerciales. Vendredi, les principaux indices de Wall Street ont terminé en nette hausse, soutenus par les avancées commerciales et le plaidoyer en faveur d'une baisse des taux d'un conseiller économique proche de Donald Trump. Tokyo a également fini la première séance de la semaine en forte progression.

"Une série d'évènements cruciaux pourrait se traduire par une volatilité plus élevée cette semaine", prédisent les analystes de CMC Markets dans leur commentaire matinal, citant les négociations commerciales sino-américaines, le bras de fer parlementaire autour du Brexit et une salve d'indicateurs macro-économiques.

Les députés britanniques vont tenter de trouver une alternative à l'accord de Brexit négocié par la Première ministre Theresa May, et pourraient faire pencher la balance pour un divorce "plus doux" avec l'Union européenne (UE). La date initiale, fixée au 29 mars, avait dû être repoussée, faute de soutien parlementaire à l'accord de retrait négocié par Theresa May.

De son côté, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ne cache plus son exaspération face aux atermoiements de Westminster. "Jusqu'à aujourd'hui, nous savons ce à quoi le parlement britannique dit non mais nous ne savons pas à quoi il dit oui", s'est plaint le Luxembourgeois.

Sur le plan macroéconomique, l'activité manufacturière chinoise a progressé en mars à son meilleur rythme depuis huit mois, un résultat meilleur qu'attendu qui laisse espérer une reprise plus rapide que prévu de la deuxième économie mondiale.

Au Japon, le baromètre de confiance des grandes entreprises manufacturières a fortement baissé au premier trimestre, selon une enquête publiée par la Banque du Japon (BoJ).

On attend dans la matinée en zone euro la publication des chiffres du chômage pour le mois de janvier, ainsi que les premières estimations de l'inflation en février.

A 08h20 le Swiss Market Index (SMI) s'offrait 0,37% à 9440,54 points dans les échanges avant-Bourse compilés par la banque Julius Bär. A l'exception de Richemont (-0,1%)

Roche (+0,4%) revendique de oremiers résultats cliniques prometteurs pour une nouvelle combinaison du Tecentriq (atezolizumab) et de l'ipatasertib, produit d'un partenariat entre la filiale américaine Genentech et Array Biopharma, contre le cancer du sein triple négatif.

Novartis (+0,4%) va racheter le laboratoire américain IFM Tre, spécialisé dans les anti-inflammatoires. Le géant bâlois paiera dans l'immédiat 310 millions de dollars et jusqu'à 1,3 milliard en versements d'étapes. La finalisation de l'opération est attendue au deuxième trimestre.

Le troisième poids lourd Nestlé (+0,3%) suivait peu ou prou la tendance générale.

Les bancaires UBS (+0,8%) et Credit Suisse (+0,7%) semblaient profiter du plaidoyer monétaire accommodant de l'administration Trump.

ABB (+0,5%) ne pâtissait pas outre mesure de sa rétrogradation à "neutral", après "buy", par Oddo BHF, qui a également raboté son objectif de cours.

Aux assurances, Swiss Re (+0,4%) a vu son objectif de cours relevé par Deutsche Bank et Swiss Life (+0,2%) par UBS, alors que celui de Zurich Insurance (+0,4%) a été raboté par Goldman Sachs.

Givaudan (+0,4%) sera traité ce lundi hors dividende de 60 francs suisses.

Sur le marché élargi, le logisticien bâlois Panalpina voyait son action s'envoler de plus de 16% dans les échanges avant-Bourse, après l'offre publique d'achat (OPA) de son concurrent danois DSV. Ce dernier propose un prix implicite de 195,80 francs suisses par action. Les principaux actionnaires ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient servir leurs parts.

