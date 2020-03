Bourse Zurich: nouvelle progression après le fort rebond de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore gagné du terrain mercredi, au lendemain de son fort rebond. La séance a été assez volatile et le SMI a évolué dans une fourchette de près de 500 points. Les investisseurs restent prudents sur les conséquences de la crise du coronavirus, même s'ils ont salué le compromis signé entre démocrates et républicains pour un plan de soutien massif à l'économie américaine.

A New York, Wall Street, qui avait flambé la veille avant l'annonce du plan de sauvetage, progressait en matinée après une ouverture dans le rouge.

Le texte sur lequel sénateurs démocrates et républicains sont parvenus à un accord devait être adopté dans la journée. Il devait ensuite être adopté par la Chambre des représentants, puis promulgué par Donald Trump.

"La Maison Blanche focalise son attention sur le redémarrage de l'économie", a souligné Chistopher Low de FHN Financial. "L'idée est controversée, mais on entend la même chose à New York de la part du gouverneur (Andrew) Cuomo. L'effondrement des salaires et des recettes fiscales n'est pas tenable", selon cet expert.

M. Low pense que le retour à la normale devrait se faire de manière progressive avec une série de mesures pour atténuer l'impact dévastateur du virus sur l'économie. Le plan actuel, qui pourrait mobiliser près de 2000 milliards de dollars, est destiné à protéger les ménages américains les plus vulnérables et à apporter un bol d'air aux petites et moyennes entreprises durement touchées par le très fort ralentissement de l'économie de la première puissance mondiale.

Le SMI a terminé en hausse de 2,93% à 8989,16 points, avec un plus haut à 9136,83 points et un plus bas à 8664,44 points. Le SLI a gagné 3,04% à 1324,36 points et le SPI 2,80% à 10'906,75 points. Sur les 30 valeurs vedettes, trois seulement ont fini dans le rouge.

Swisscom (-1,4%) a pris la lanterne rouge derrière Givaudan (-0,8%) et AMS (-0,7%).

Le podium du jour se compose de Zurich Insurance (+7,3%), Lonza (+6,9%) et Swiss Re (+6,5%).

Zurich a assuré mardi soir que sa capitalisation demeure solide nonobstant le krach observé sur les marchés financiers en raison de la propagation du nouveau coronavirus. Le numéro un suisse de la prévoyance professionnelle a cependant décidé d'interrompre son programme de rachat d'actions.

Swiss Life (+5,7%) a aussi fini près du podium.

Aux bancaires, Credit Suisse (+5,9%) a confirmé rechercher activement le futur président de son conseil d'administration, après que l'actuel titulaire, Urs Rohner, a annoncé qu'il ne se représenterait pas au-delà de l'assemblée générale de 2021.

UBS (+3,2%) a aussi gagné du terrain, tout comme Julius Bär (+2,8%).

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+2,7%) et Nestlé (+2,6%) ont pris un peu plus d'altitude que Roche (+1,4%) en a perdu.

Les valeurs du luxe Swatch (+0,2%) et Richemont (+1,1%) sont restées un peu en retrait. ODDO BHF SCA a abaissé l'objectif de cours de Swatch et confirmé "reduce". L'analyste prévoit que le 1er semestre sera très mauvais pour le géant horloger biennois. Pour l'exercice 2020 dans son ensemble, il table sur un recul du bénéfice de l'ordre de 66%. Le diagnostic vital n'est pas engagé pour Swatch, mais l'espoir d'une reprise rapide apparait comme prématuré. Par ailleurs, Veraison s'est défait du paquet d'actions Swatch qu'il avait acquis récemment.

Le marché élargi a été animé par quelques résultats annuels, dont ceux Vaudoise Assurances (+5,6%), Lalique (inchangé) et Investis (+4,5%).

Belimo (+4,5%) a assuré ne pas éprouver pour l'heure de difficultés majeures en matière de production, malgré les mesures mises en oeuvre pour sécuriser l'environnement de travail de ses employés à travers le monde, face à l'épidémie de coronavirus.

Moody's a abaissé la note de crédit de Dufry (+13,0%) en lien avec la pandémie de coronavirus. L'agence a réduit sa notation de "Ba"" à "Ba3". Selon l'évolution de la crise sanitaire, Moody's n'exclut pas dans son communiqué diffusé mercredi un nouvel abaissement pour l'entreprise rhénane dont nombre de ses points de vente se trouvent dans des aéroports.

rp/al