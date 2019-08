Bourse Zurich: nouvelle séance de repli, le SMI au-dessus des 9600 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore perdu du terrain jeudi. Le SMI, qui avait débuté sur une note positive, a par la suite fortement reculé, s'approchant de la barre des 9500 points, avant de refaire surface, et d'osciller pour finir un peu au-dessus des 9600 points.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, toujours portée par les espoirs d'une détente sur le front commercial sino-américain.

Selon des informations de presse, un porte-parole du gouvernement chinois a appelé jeudi à trouver un compromis avec les Etats-Unis, réitérant la position de Pékin dans le conflit commercial qui l'oppose à Washington. "C'est une bonne nouvelle que la Chine dise vouloir trouver un compromis avec les Etats-Unis, mais ce n'est pas nouveau", a noté Patrick O'Hare de Briefing.

Sur le front économique, la journée a été marquée par la publication de données américaines rassurantes. Les ventes au détail ont dépassé les attentes en juillet, et la productivité a progressé plus que prévu au 2e trimestre. La production industrielle en revanche a baissé de 0,2% en juillet sur un mois.

Le SMI a fini en recul de 0,23% à 9606,26 points, avec un plus haut à 9667,39 et un plus bas à 9515,40 points. Le SLI a également cédé 0,23% à 1451,84 points et le SPI 0,27% à 11'682,31 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont reculé et huit avancé.

Le podium du jour se compose d'Alcon (+1,3%), Credit Suisse (+0,8%) et Geberit (+0,7%).

Les bancaires Julius Bär (+0,4%) et UBS (+0,3%) ont aussi fini dans le haut du tableau.

Cela a aussi été le cas de Nestlé (+0,4%) qui a soutenu l'indice, alors que les pharmas Roche (-0,2%) et surtout Novartis (-1,3%) ont pesé.

AMS (-3,4%) a fini lanterne rouge, derrière Schindler (-3,1%) et Swisscom (-1,4%).

Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants avait déjà fait les frais la veille de résultats semestriels moroses. Ce jeudi, Kepler a réduit sa recommandation à "hold" de "buy" et abaissé l'objectif de cours. UBS et Vontobel ont également abaissé l'objectif de cours et confirmé respectivement "neutral" et "hold". Les analystes ont pris en compte la détérioration des perspectives de croissance et de rentabilité.

Swisscom a subi une forte pression sur les prix au premier semestre, qui a provoqué une baisse de plus de 2% du chiffre d'affaires. Soutenu par ses activités en Italie avec sa filiale Fastweb, le géant bleu a pu à peu près stabiliser son bénéfice net. Le groupe maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Sur le marché élargi, plusieurs entreprises ont dévoilé leurs résultats semestriels.

Phoenix Mecano (-9,1%) a accusé une chute de rentabilité au premier semestre.

Cicor (-6,4%) n'a que partiellement rempli les attentes en première partie d'année.

Meyer Burger (-6,7%) a pâti au premier semestre d'une demande souffreteuse dans le domaine photovoltaïque, notamment en Chine, son principal débouché.

Comet (-5,2%) a été sanctionné par les investisseurs après avoir vu ses résultats chuter au premier semestre.

Tecan (-3,5%) a vu son résultat semestriel plombé par les coûts d'acquisition.

Ascom (-3,1%) avait annoncé la veille qu'il ne serait pas en mesure de remplir ses objectifs annuels, suite à un premier semestre décevant. Ce jeudi, UBS a raboté son objectif de cours et maintenu "sell". L'avertissement sur résultats et le départ du directeur général (CEO) Holger Cordes ont soulevé des doutes quant à la rentabilité de l'entreprise, a commenté l'analyste.

Schweiter (-0,2%) a enregistré une solide croissance au premier semestre, mais principalement grâce au rachat des deux entreprises britanniques.

Parmi les gagnants, PSP (+2,7%) a profité de solides résultats semestriels et voit l'avenir en rose grâce à une demande élevée portée par la bonne santé de l'économie suisse.

La Banque cantonale de St-Gall (+2,7%) a, en plus de ses chiffres intermédiaires, annoncé le règlement de son litige fiscal en Allemagne. Elle a conclu un accord avec les autorités du Land de Rhénanie-Du-Nord-Westphalie moyennant un versement 3,1 millions d'euros.

rp/buc