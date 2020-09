Bourse Zurich: nouvelle séance de repli pour les indices

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en rouge vif jeudi. Le SMI a ouvert nettement sous la barre des 10'300 points et a évolué plus ou moins latéralement durant la plus grande partie de la journée. Après avoir chuté sous les 10'200 points, il a fini par remonter au-dessus à la clôture.

La Banque nationale suisse (BNS), coincée par sa grande homologue américaine, a sans surprise maintenu inchangé son taux directeur à -0,75%, confirmant dans la foulée sa disposition à intervenir "de manière accrue" sur le marché du changes pour éviter une appréciation trop importante du franc, la monnaie helvétique demeurant toujours à un niveau élevé.

L'institut d'émission a aussi noté continuer à approvisionner "généreusement" en liquidités le système bancaire dans le cadre de la facilité de refinancement BNS-Covid-19 (FRC) et intervenir "ponctuellement" sur le marché des pensions de titres.

En matière de conjoncture, la BNS a revu à la hausse ses prévisions pour le produit intérieur brut (PIB) et l'inflation en 2020. Les incertitudes demeurent cependant inhabituellement élevées en raison de la pandémie de coronavirus. La banque centrale table désormais sur un repli du PIB de 5% cette année, contre -6% en juin.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé au lendemain d'un fort recul. Les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage, publiés peu avant l'ouverture, ont déçu les investisseurs.

Contrairement aux attentes des analystes, les demandes d'allocations chômage sont reparties à la hausse pour s'établir à 870'000, suggérant un rétablissement plus lent du marché de l'emploi dans la première économie mondiale.

Le SMI a fini en recul de 1,15% à 10'222,53 points, avec un plus bas à 10'156,05 et un plus haut à 10'269,13 inscrit dans la première heure de transactions. Le SLI a perdu 1,23% à 1539,85 points et le SPI 1,10% à 12'701,95 points.

Sur les 30 valeurs vedettes, le bon de participation Schindler (+0,4%) est le seul gagnant. Kühne+Nagel et AMS (chacun -0,1%) ont fini proche de l'équilibre.

Le logisticien de Schindellegi a limité la casse après un relèvement d'objectif de cours par Morgan Stanley, qui a confirmé "equal weight". Les prévisions à court terme des entreprises de transport et de logistique ont retrouvé le chemin de la hausse, même si le secteur du fret aérien se redresse plus lentement que prévu, a relevé l'analyste.

Le fabriant autrichien de capteurs a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Deutsche Bank, qui a reconduit sa recommandation "buy". L'analyste a revu ses prévisions à la hausse après qu'Osram a rehaussé ses propres perspectives pour le 4e trimestre de son exercice décalé (clos fin septembre) et indiqué attendre une amélioration de la rentabilité l'an prochain.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé et Roche (chacun -0,8%) ont mieux tenu le choc que Novartis (-1,4%).

Temenos et Straumann (-2,4% chacun) se sont partagé la lanterne rouge, juste derrière UBS (-2,3%) et Credit Suisse (-2,2%). Julius Bär (-1,2%) a plus ou moins sauvé les meubles.

Zurich Insurance (-2,0%) a d'ores et déjà reconduit de dix ans, soit jusqu'en 2032, une collaboration avec le gestionnaire d'actifs allemand DWS dans le domaine des fonds liés avec des produits d'assurance.

Sur le marché élargi, Vifor Pharma (-4,9%) a manqué "de peu" la concrétisation du critère primaire pour une étude clinique sur l'administration de Ferinject en prophylaxie contre des déficiences cardiaques.

Mobilezone (-1,5%) a conclu un partenariat avec Carvolution pour proposer en magasin des abonnements automobiles. Dans un premier temps, 27 surfaces sur 120 en Suisse offriront cette possibilité à la clientèle.

Le producteur de puces de communication et de géolocalisation U-blox (stable) a annoncé un accord sur des questions de propriétés intellectuelles qui l'opposaient au prestataire de services de gestion de brevet d'origine transalpine Sisvel.

La société immobilière PSP Swiss Property (+2,8%) a acheté à UBS trois immeubles commerciaux dans la ville de Genève pour 295 millions de francs suisses. Le groupe relève par ailleurs ses attentes en termes de rentabilité opérationnelle pour l'exercice en cours.

rp/buc