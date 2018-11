Bourse Zurich: nouvelle séance négative, le SMI sous les 8800 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note nettement négative mardi. Le SMI, qui avait tenté de se reprendre en fin de matinée, début d'après-midi, a replongé par la suite et il a terminé sous la barre des 8800 points. Julius Bär et Sonova ont retenu l'attention avec des résultats intermédiaires.

A Wall Street, les trois principaux indices reculaient nettement en matinée alors que plusieurs groupes de grande distribution perdaient du terrain après leurs résultats trimestriels et que le secteur technologique continuait pour sa part à inspirer de l'aversion aux investisseurs.

Symbole de la chute de ces géants techs, l'action Apple a plongé de plus de 20% depuis ses plus hauts historiques d'octobre, acculée par une succession de notes d'analystes qui revoient à la baisse leurs prévisions concernant les ventes d'iPhones ou son cours de Bourse dans les semaines ou mois à venir.

Sur le front économique, les exportations de la Suisse sont reparties à la hausse en octobre et les importations ont poursuivi leur ralentissement. Les exportations horlogères ont suivi la tendance et ont augmenté de 7,2% à 1,987 milliard de francs suisses. Sur les 10 premiers mois de l'année, la hausse est de 7,5%.

Le SMI a terminé en baisse de 0,49% à 8769,45 points, avec un plus bas du jour à 8716,95 et un plus haut à 8821,19. Le SLI a perdu 1,08% à 1352,35 points et le SPI 0,49% à 10'261,54 points. Sur les 30 valeurs vedettes, quatre seulement ont fini dans le vert.

Les gagnants du jour sont Kühne+Nagel (+1,0%) ainsi que les poids lourds Novartis (+0,9%), Roche (+0,4%) et Nestlé (+0,2%).

La filiale Sandoz de Novartis et son partenaire bostonien Pear Therapeutics ont lancé la commercialisation de l'application thérapeutique Reset contre les abus de substances, pour laquelle ils disposent depuis avril déjà du feu vert du gendarme américain des médicaments.

A l'inverse, Julius Bär (-7,2%) a fini largement lanterne rouge, précédant Credit Suisse (-4,6%) et Temenos (-3,4%).

La prudence des clients et des marchés financiers moins favorables ont pesé sur la performance de Julius Bär entre juillet et octobre, a relevé la banque privée zurichoise qui a vu sa masse sous gestion reculer, malgré des entrées nettes d'argent conformes aux attentes. La rentabilité de l'établissement s'est érodée. Vontobel a placé l'objectif de cours en révision et Baader Helvea l'a abaissé, pour des recommandations à chaque fois confirmées à "hold".

UBS (-2,3%) a aussi terminé dans les profondeurs du classement, après un abaissement d'objectif par Goldman Sachs qui a confirmé "neutral", assurant cependant que la banque aux trois clés reste une des meilleures en termes de rendement des fonds propres. La banque US a aussi raboté l'objectif de cours de Credit Suisse, tout en confirmant "buy". L'analyste a pris en compte les résultats au 3e trimestre et les récentes évolutions des marchés.

Sonova (-2,2%) a fini dans le milieu du tableau, après un chiffre d'affaires semestriel juste conforme aux attentes des analystes et une rentabilité brute clairement inférieure aux prévisions des experts.

Les valeurs du luxe Richemont (-1,6%) et Swatch (-1,7%) ont aussi laissé des plumes, malgré le retour à la hausse des exportations horlogères.

Sur le marché élargi, Panalpina (+6,3%) a fortement progressé au lendemain de l'annonce du départ du président de son conseil d'administration Peter Ulber, qui renoncera à sa réélection lors de l'assemblée générale de mai prochain. Son départ est la conséquence des critiques exercées par l'actionnaire Cevian, qui détient 12% du capital-actions et avait vivement attaqué M. Ulber fin octobre, réclamant son départ. "Peter Ulber n'est plus crédible", avait affirmé le co-fondateur de Cevian Lars Förberg.

La Banque cantonale de Thurgovie (TKB) a gagné 1,0%. Le président de la direction Heinz Huber a cédé aux sirènes de Raiffeisen Suisse, qui se cherchait depuis quelque temps un patron fixe. L'intérim à la tête de la TKB sera assumé par Thomas Koller.

MCH (-0,8%) a décidé d'enterrer le Comptoir Suisse à Lausanne et la Züspa à Zurich, après avoir abandonné précédemment l'organisation de la Muba (pour Mustermesse Basel) bâloise.

