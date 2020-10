Bourse Zurich: optimisme de mise malgré la recrudescence du coronavirus

Zurich (awp) - La Bourse suisse reprenait de l'allant lundi à l'approche de la mi-journée, après avoir été un temps bridée par ses poids lourds défensifs. Les analystes font remarquer que la progression galopante du nouveau coronavirus en Europe notamment semble au moins pour l'heure laisser les investisseurs de marbre.

La publication dans le courant de la semaine des premiers résultats intermédiaires d'entreprise au terme des trois premiers trimestres pourrait sortir les marchés de leur torpeur, anticipe Christian Henke, d'IG Markets.

En Suisse, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a modéré ses prévisions de récession pour l'année en cours comme de croissance pour la suivante. Le taux de chômage en fin d'année devrait aussi s'avérer moins sévère que prévu en juin.

A 10h52, le Swiss Market Index (SMI) s'enrobait de 0,23% à 10'343,54 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,43% à 1588,27 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,27%% à 12'918,77 points. Sur les 30 plus lourdes valorisations, 24 progressaient, Temenos stagnait et cinq reculaient.

Le gruppetto de queue comprenait notamment les deux mastodontes pharmaceutiques de la place zurichoise: Novartis et Roche (-0,2% chacun). Le paquebot alimentaire Nestlé (+0,2%) par contre était repassé du bon côté de l'équilibre.

La lanterne rouge temporaire échoyait à Lafargeholcim (-0,3%), sans indication particulière.

Swiss Re (+1,1%) courait derrière un trio d'échappés composés de Credit Suisse (+1,9%), Logitech (+1,6%) et Sika (+1,3%). Le réassureur a fondé avec les assurances du constructeur automobile allemand Daimler une coentreprise, baptisée Movinx.

Sur le marché élargi, Landis+Gyr (-3,0%) contrastait avec l'optimisme ambiant. Le fabricant de compteurs électriques a dévoilé une perte sèche sur les six premiers mois de l'année, imputable notamment aux coûts de sa restructuration et à l'effet délétère de la pandémie sur ses affaires.

Basilea (+0,9%) par contre avait le vent en poupe, après avoir publié des donnée encourageantes sur son anticancéreux expérimental derazantinib.

L'équipementier de laboratoire Tecan (+1,1%) profitait visiblement de sa nouvelle notoriété après avoir accédé au SMIM.

Le distributeur de produits structurés Leonteq s'appréciait de 2,5%, dans la foulée de l'ouverture d'un premier bureau en Italie. Le constructeur prévôtois de machines-outils Tornos (+0,8%) a quant à lui inauguré une usine en Chine.

Belimo (+0,3%) et Mikron (non traité) ont annoncé des changements au sein de leurs directions respectives.

