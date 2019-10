Bourse Zurich: optimisme modéré, espoirs sur la guerre commerciale et le Brexit

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait vendredi vers une ouverture dans le vert, soutenue par des indications positives outre-Atlantique et des prémices de détente sur les principaux dossiers à l'origine des inquiétudes des investisseurs.

Les indices américains ont bouclé la séance de jeudi dans le vert, portés par un retour des chefs d'Etats des deux principales économies de la planète à la table des négociations pour tenter d'aplanir les divergences de point de vue sur l'équité de leurs échanges commerciaux. Donald Trump a qualifié la réunion de "très très bonne".

"Tant qu'il y a de l'espoir...", résume Commerzbank dans un commentaire matinal, évoquant notamment le différend commercial entre la Chine et les Etats-Unis et la saga du Brexit.

La reprise des pourparlers entre Washington et Pékin a au moins eu le mérite de déboucher sur le désormais traditionnel autosatisfecit du locataire de la Maison Blanche, relève de son côté John Plassard, de Mirabaud Securities. "La deuxième journée sera cruciale", poursuit l'analyste.

Les apparentes avancées dans ce dossier ne signifient pas nécessairement que la Chine parviendra à esquiver la prochaine salve de taxes douanières sur ses exportations vers le pays de l'oncle Sam - dont l'entrée en vigueur est agendée pour la semaine prochaine - à moins que les deux parties n'expriment sans ambiguïté le contraire, prévient pour sa part le London Capital Group.

Outre-Manche, le premier ministre britannique Boris Johnson et son homologue irlandais Leo Vardakar ont assuré jeudi entrevoir un potentiel compromis sur la question d'un rétablissement de la frontière entre les deux pays, qui constitue l'une des principales divergence sur la voie vers un Brexit ordonné.

A 08h12, le préSMI compilé par Julius Bär s'appréciait de 0,24% à 9926,69 points, sur un front vert uniforme.

Traditionnellement soutenues par les nouvelles positives en provenance de l'Empire du Milieu, les valeurs du luxe Swatch et surtout Richemont engrangeaient respectivement 0,6 et 0,8%. La première place sur la grille revenait toutefois au géant de l'inspection et de la certification SGS (+1,5%), sans indication particulière.

A l'exception de Swisscom et de Geberit, quelque peu en retrait avec +0,1%, toutes les autres valeurs prenaient entre 0,2 et 0,3%.

Sur le marché élargi, Georg Fischer (+0,2%) ne réagissait guère à la cession à perte de sa dernière fonderie pour l'industrie automobile sur territoire européen.

Dufry (+1,2%) bénéficiera d'une ristourne d'impôts au Brésil, qui devrait avoir un impact positif sur sa performance financière entre 40 et 50 millions de francs suisses.

jh/lk