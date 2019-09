Bourse Zurich: optimisme persistant à la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse se maintenait à niveau mercredi à l'approche de la mi-journée, après avoir ouvert en fanfare et au lendemain d'une dégringolade accentuée encore par le tassement des indices à Wall Street. La saga du Brexit a en outre connu un nouvel épisode avec le désaveu infligé par le Parlement britannique au premier ministre Boris Johnson sur un nouveau report de la date de sortie de l'Union européenne.

Le flamboyant chantre du Brexit en tire les conclusions qui s'imposent et prévoit de convoquer des élections anticipées.

Les derniers indicateurs d'activité pour la Chine, publiés dans la nuit, laissent entrevoir une solide reprise à venir. L'agenda conjoncturel égraine encore des données sur le secteur des services et les ventes au détail en Europe. Washington doit faire le point en début d'après-midi sur sa balance commerciale.

Vers 11h00, le Swiss Market Index (SMI) s'adjugeait 1,06% à 9956,86 points, le Swiss Leader Index (SLI) 1,16% à 1512,52 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,99% à 12'131,08 points. Sur les trente valeurs vedettes, seules Sonova et Swisscom pointaient dans le rouge.

Malmené la veille, le luxe redorait activement son blason, la porteur Swatch et la nominative Richemont s'adjugeant 3,9% chacune. Les rutilantes valeurs avaient toutefois laissé l'impondérable AMS (+4,4%) s'emparer des commandes du peloton.

Les bancaires Julius Bär (+2,4%), Credit Suisse (+1,8%) et UBS (+1,6%) étaient aussi inspirées, mais les pachydermes pharmaceutiques Novartis (+0,9%) et Roche (+0,7%) étaient rentrés dans la horde. Ce dernier a publié un préprogramme de ses interventions agendées pour le prochain congrès européen contre la sclérose en plaques.

Le paquebot alimentaire Nestlé (+0,9%) s'alignait peu ou prou sur le rythme de croisière de l'indice phare de la place zurichoise.

Le développeur de logiciels bancaires Temenos s'offrait 2,8%, dopé par une recommandation d'achat émise par JPMorgan.

Sur le marché élargi, Stadler Rail (+1,3%) profitait d'une nouvelle commande passée par Bernmobil, pour plus de 100 millions de francs suisses.

Le laboratoire rhénan Polyphor dévissait de plus de 15% et héritait incontestablement de la lanterne rouge après à avoir rendu une copie semestrielle et des perspectives accueillies avec scepticisme par les analystes.

Le développeur de solutions de cybersécurité Wisekey (-3,8%) a, lui, publié mardi soir ses résultats sur le premier semestre.

Orior (-0,4%) a pris le contrôle de l'allemand Casualfood, après avoir multiplié son exposition par deux.

