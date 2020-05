Bourse Zurich: optimisme timide avant les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait jeudi vers une ouverture dans le vert pâle, tiraillée entre des indicateurs chinois étonnamment robustes pour le mois d'avril et les tensions persistantes entre Washington et Pékin autour de la responsabilité du second nommé dans la crise sanitaire planétaire.

"Les investisseurs restent cependant sur leur garde après la publication hier de destruction d'emplois records pour le mois d'avril 2020 aux Etats-Unis et des tensions sino-américaines concernant la propagation du coronavirus en Chine", prévient John Plassard, de Mirabaud.

Programmes de déconfinement et résultats printaniers d'entreprises venaient enrichir encore une actualité déjà abondante.

Sur le front conjoncturel local, le taux de chômage a pris l'ascenseur en Suisse en avril, pour s'établir à 3,3%.

A 08h14, le préSMI compilé par Julius Bär grappillait 0,03% à 9574,48 points. Credit Suisse (-1,6% ou 13 centimes) s'apprêtait à démarrer depuis la ligne des stands, handicapé par un traitement hors dividende de 13,88 centimes.

Roche (stable) constituait l'unique autre exception à la tendance à l'embellie. Les autres poids lourds Nestlé et Novartis prenaient 0,1% chacun, tout comme l'écrasante majorité des valeurs vedettes.

ABB (+0,1% aussi) a remporté un appel d'offres lancé par Stadler Rail (+0,1% toujours).

Sur le marché élargi, le gestionnaire d'actif GAM (-0,2) a pris acte du retrait au moins partiel d'un actionnaire de référence. Le boulanger industriel Aryzta (-0,4%) a assisté à un phénomène similaire.

Valiant (+0,1%) suivait la tendance, après avoir presque comblé les attentes sur les trois premiers mois de l'année.

L'organisateur d'évènements MCH Group (pas référencé) est parvenu à un accord sur le remboursement des exposants pour l'édition 2020 annulée de Baselworld.

Schaffner (pas référencé) a vu sa rentabilité s'évaporer sur les six premiers mois de son exercice décalé 2019/20.

Silvan Meier a renforcé son positionnement dans le capital de Meier Tobler (pas référencé) en rachetant les parts de Ferguson.

Molecular Partners (pas référencé) a fait le point sur ses liquidités au terme du 1er trimestre et en a profité pour faire l'éloge d'un traitement expérimental contre le virus responsable du Covid-19, dont les premiers essais sur l'homme sont agendés au second semestre.

jh/lk