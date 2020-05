Bourse Zurich: oubliées les incertitudes et les tensions commerciales

Zurich (awp) - La Bourse suisse préférait mercredi en fin de matinée faire fi des incertitudes autour de la crise sanitaire comme des tensions entre les Etats-Unis et la Chine pour s'offrir un bol d'air, après quelques ratés à l'allumage.

Les investisseurs du monde entier sont tiraillés entre la perspective d'une probable atténuation prochaine de la pandémie et de ses conséquences d'un côté, et la potentielle dégradation des relations commerciales entre Washinhgton et Pékin, subséquente des attaques répétées du premier nommé sur la responsabilité du second dans l'éclatement de la crise, explique Activtrades.

La publication attendue des indices des directeurs d'achat risque de peindre un noir tableau, en particulier pour l'Italie et l'Espagne, note CMC Markets. Les détenteurs de capitaux attendent par ailleurs avec impatience le dernier point de situation sur l'emploi privé aux Etats-Unis, dont la publication est agendée en début d'après-midi.

L'Allemagne, qui compte rouvrir commerces et écoles en mai, a essuyé en mars la plus grave chute des commandes industrielles depuis 1991.

A 11h10, le Swiss Market Index (SMI) gagnait 0,55% à 9565,33 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,56% à 1392,551 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,67% à 11'900,96. Sur les trente valeurs vedettes, 21 progressaient et neuf reculaient.

Les valeurs du luxe freinaient la tendance d'ensemble à l'embellie. Richemont (-1,7% lanterne rouge) fermait la marche, derrière la porteur Swatch (-1,1%). Sans sortir encore la tête de l'eau, les bancaires Credit Suisse (-0,4%) et surtout UBS (-0,04%) se rapprochaient de la surface.

Adecco (-1,0%) a désigné une nouvelle responsable pour la Suisse et l'Autriche.

Temenos (+1,9%) avait cédé à Sonova (+2,6%) les commandes du peloton et se voyait rattrapé par Julius Bär (+1,9% également).

Les poids lourds Nestlé et Roche (+0,8% chacun) et surtout Novartis (+1,0%) alimentaient le mouvement de rétablissement.

Sur le marché élargi, Aryzta s'envolait de 15%. Le fonds d'investissement Veraison a franchi le cap des 3% de participation dans le boulanger industriel.

Santhera (+8,7%) a conclu un accord de recherche dans le domaine des thérapies géniques avec l'université Rutgers.

La Banque cantonale de Genève (-0,3%) a profité de son assemblée générale mardi pour assurer que son bénéfice net en 2020 ne sera "pas trop éloigné" de celui de 2019. La Banque profil de gestion (non traitée) est restée dans le rouge au 1er trimestre.

Landis+Gyr abandonnait 3,2%, malgré un tassement moins marqué que prévu de la rentabilité sur l'exercice 2019/20. Schmolz+Bickenbach (-1,1%) a sombré dans le rouge au 1er trimestre, attribuant la chute de la demande à la pandémie en cours.

Private Equity Holding (-1,7%) a accusé une chute d'un tiers de son bénéfice en 2019/20 et se réserve la possibilité de réduire la rémunération de ses actionnaires.

Hochdorf (+0,3%) va liquider trois filiales, que le groupe lucernois tentait en vain de céder.

jh/vj/fr/ol