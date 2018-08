Bourse Zurich: ouverture à l'équilibre, les incertitudes persistent

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la dernière séance de la semaine sur une note légèrement positive, à l'image de la clôture de la veille, après une journée empreinte d'incertitude.

Wall Street a terminé en baisse jeudi après une séance indécise, ballottée entre nouvelles taxes douanières sino-américaines, inquiétudes judiciaires autour de Donald Trump et indicateurs économiques mitigés. La place tokyoïte a quant à elle fini en hausse vendredi.

L'Allemagne a confirmé une croissance robuste de 0,5% au deuxième trimestre et a annoncé un excédent budgétaire record sur la première moitié de l'année. En France, les créations d'entreprises ont reculé de 3,3% en juillet, après avoir déjà baissé de 1,1% en juin.

Au Japon, l'inflation s'est établie en juillet à 0,8%, une progression des prix similaire à celle constatée en juin et toujours très en-deçà des objectifs du gouvernement.

Dans l'après-midi figurent à l'agenda les commandes de biens durables aux Etats-Unis en juillet, ainsi qu'un discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell à Jackson Hole.

A 09h10, le SMI progressait de 0,18% à 9066,24 points, le SLI de 0,21% à 1480,58 points et l'indice élargi SPI de 0,17% à 10'822,41 points. Sur les 30 principales cotations, 23 pointaient dans le vert, six dans le rouge et SGS entre deux eaux.

Dans les premiers échanges, Aryzta (+1,0%) s'emparait de la première place, devant UBS et ABB (+0,7%) chacun. Le conglomérat helvético-suédois poursuivait ainsi sur sa lancée de la veille, lorsque des rumeurs concernant la vente de sa division à problèmes Power Grids avaient propulsé le titre aux avant-postes.

Le logisticien Kühne+Nagel (-0,1%) renforce sa présence dans l'Empire du Milieu en s'alliant à son homologue chinois Sincero, spécialisé dans la gestion de l'approvisionnement pour l'industrie automobile.

Les poids lourds évoluaient en territoire positif, Novartis (+0,2%) plus nettement que Nestlé (+0,02%) et Roche (+0,04%). La veille, le dernier nommé a obtenu le feu vert de l'Agence sanitaire américaine (FDA) pour un nouveau test Cobas, et a cédé à Global Blood Therapeutics (GBT) les droits sur le développement et la commercialisation d'un traitement expérimental.

buc/jh