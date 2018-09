Bourse Zurich: ouverture anticipée autour de l'équilibre

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir lundi sur une note indécise, suivant des indices américains ayant fini sans tendance vendredi soir en raison des relations commerciales tendues entre les Etats-Unis, le Canada et la Chine.

"Les investisseurs avaient pensé un court instant que l'ombre du conflit commercial avait disparu. Le président américain Donald Trump a cependant remis le dossier entre les Etats-Unis, la Chine et l'Union européenne sur la table", ont indiqué les analystes d'IG, soulignant aussi les problèmes avec certaines monnaies de pays émergents.

Selon Mirabaud Securities, "les marchés européens devraient ouvrir sans tendance ce matin et les volumes devraient être faibles en l'absence des marchés américains" fermés en raison du jour férié du Labor Day.

En cette saison finissante des résultats semestriels, quelques données macroéconomiques devraient occuper les investisseurs.

En Chine, l'indicateur indépendant Caixin a fait état d'un essoufflement de l'industrie manufacturière, au plus bas en 14 mois sur fond de guerre commerciale et de demande intérieure morose.

La Suisse devrait suivre dans la matinée avec l'indice PMI des directeurs d'achat pour le mois d'août et les chiffres d'affaires du commerce de détail en juillet.

A 08h10, le SMI avant-Bourse s'annonçait en infime repli de 0,08% à 8966,51 points, la quasi totalité des valeurs vedettes s'inscrivant en baisse, selon les données préalables fournies par Julius Bär.

Swiss Life (+0,7%) faisait figure d'exception, grâce à un relèvement de recommandation par JPMorgan. Les autres assureurs cédaient leurs gains à l'instar de Bâloise, Swiss Re et Zurich Insurance (tous les trois -0,1%).

En l'absence de nouvelles, les autres "blue chips" évoluaient avec le marché avec des baisses autour de 0,1%, notamment les poids lourds Novartis, Roche et Nestlé.

L'activité était plus animée sur le marché élargi, où Sulzer (-0,1%) a racheté le zougois Medmix Systems pour un montant non divulgué. La société de Rotkreuz est spécialisée dans les applicateurs médicaux pour les tissus, les os, la chirurgie buccale et les médicaments.

Dätwyler (+1,4%) a racheté l'américain Parco pour renforcer son activité dans les joints toriques. Le groupe industriel uranais a parallèlement annoncé avoir finalisé l'acquisition du brésilien Bins Indústria de Artefatos de Borracha, qui avait été dévoilée fin août.

La société immobilière Hiag (pas de cours avant-Bourse) a connu une évolution favorable au cours des six premiers mois, enregistrant une croissance des revenus locatifs.

La Bourse suisse devrait prochainement accueillir un nouveau venu, le spécialiste des emballages aseptisés pour l'industrie alimentaire SIG Combibloc. Ce dernier veut se faire coter sur la place zurichoise "dans les prochains mois".

