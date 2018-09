Bourse Zurich: ouverture anticipée autour de l'équilibre

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir autour de l'équilibre jeudi, tentant de rebondir sur la légère progression de la veille. Les indications préalables n'étaient pas d'un grand soutien. Wall Street a fini en ordre dispersé mercredi, les valeurs bancaires profitant à plein régime d'une forte tension sur les taux d'intérêt, tandis que les craintes liées à la guerre commerciale continuaient à s'estomper.

"Les actions ont profité d'une séance positive hier et les courtiers se sont adaptés à la nouvelle série de tarifs (douaniers) annoncée par les Etats-Unis et la Chine", ont commenté les analystes de CMC Markets dans une note.

Selon ces derniers "les 200 milliards de dollars de nouvelles taxes dévoilées par (le président américain Donald) Trump et la réaction de Pékin n'étaient pas vraiment une surprise".

Pour les analystes de Mirabaud Securities, "les indices européens devraient ouvrir en légère hausse dans le sillage de la clôture des indices américain".

En Suisse, les exportations se sont maintenues à un niveau élevé en août. Les intervenants s'intéresseront surtout aux annonces de politique monétaire de la Banque nationale suisse prévues pour 09h30. Les analystes s'attendent à ce que la BNS maintienne le statu quo en la matière.

A 08h13, le SMI s'adjugeait à peine 0,03% à 8942,76 points, selon les indications avant-Bourse compilées par Julius Bär. Hormis Adecco (-0,9%), toutes les autres valeurs vedettes étaient recherchées.

Le numéro un mondial de l'intérim était pénalisé par un abaissement de recommandation et d'objectif de cours par CFRA et Mainfirst.

Les autres "blues chips" évoluaient dans une étroite fourchette de +0,03% à +0,1%.

Nestlé (+0,04%) ne faisait pas grand cas pour l'heure du passage en revue des options pour l'activité Nestlé Skin Health. Le groupe alimentaire avait déjà précédemment indiqué se recentrer sur son coeur de métier.

Les deux autres poids lourds Novartis (+0,05%) et Roche (+0,04%) ne bougeaient guère plus. Le premier prévoirait des réductions de postes à Bâle et en Argovie, tandis que le second a vu sa filiale japonaise Chugai exclue d'une plainte de brevet aux Etats-Unis.

Les valeurs du luxe Richemont et Swatch (tous les deux +0,05%) ne profitaient pas encore de la bonne santé des exportations horlogères, qui ont progressé de 5,5% en août.

Les bancaires accéléraient à peine plus avec UBS (+0,1%) et Credit Suisse (+0,03%), après avoir nettement accéléré la veille.

Lonza (+0,05%) était tout aussi anémique. Le chimiste a annoncé un investissement de 400 millions de francs suisses dans son site de Viège.

Sur le marché élargi, le groupe de luxe Lalique nouvellement coté (pas d'indication avant-Bourse) a vu ses recettes croître légèrement sur les six premiers mois tandis que le bénéfice net s'est replié.

Ascom (+0,05%) a décroché une commande au Royaume-Uni pour 1,6 million de francs suisses.

al/ol