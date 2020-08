Bourse Zurich: ouverture anticipée en légère hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur une modeste progression lundi, portée par la forte hausse de Wall Street. La séance s'annonçait très calme, marquant une pause avant la poursuite de la saison des résultats semestriels sur le marché élargi.

La Bourse de New York a terminé dans le vert vendredi soir, emmenant le Nasdaq et le S&P 500 à des niveaux inédits à la faveur de la performance d'Apple et d'indicateurs solides sur l'économie américaine.

"Aujourd'hui, pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais nous surveillerons tout de même les statistiques de l'activité dans la région de Chicago", a résumé John Plassard de Mirabaud Bank dans un commentaire.

Selon ce dernier, les indices européens devraient ouvrir en hausse dans le sillage du nouveau record historique pour le Nasdaq et de statistiques économiques américaines probantes en août.

A 08h03, le SMI s'affichait en petite hausse de 0,35% à 10'253,88 points, après avoir clôturé vendredi soir en baisse de 0,11%. La quasi-totalité des valeurs vedettes s'établissait dans le vert.

Seules exceptions notables, Credit Suisse (-0,5%) et Novartis (-0,02%) reculaient. Le patron du laboratoire bâlois Vasant Narasimhan a indiqué au journal Neue Zürcher Zeitung (NZZ) qu'un retour au développement des vaccins, malgré les besoins contre le Covid-19 et d'autres nouvelles maladies virales potentielles, était hors de question.

Les deux autres poids lourds Roche (+0,4%) et Nestlé (+0,4%) montaient par contre, tout comme l'autre bancaire UBS (+0,6%).

Sur le marché élargi, les titres s'enrobaient de 0,5% en moyenne. Sulzer ne faisait pas exception, après avoir annoncé l'acquisition du groupe allemand Haselmeier pour 100 millions d'euros.

Flughafen Zürich (+0,3%) ne profitait pas outre mesure d'un relèvement d'objectif de cours à 154 francs suisses, contre 140 francs suisses précédemment, par RBC.

Comet (+0,5%) et U-Blox (+0,5%) bénéficiaient également d'une augmentation de l'objectif de cours par UBS à respectivement 177 et 61 francs suisses.

al/vj