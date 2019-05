Bourse Zurich: ouverture attendue en baisse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi en repli, dans le sillage de la clôture en baisse de Wall Street la veille. Les investisseurs ont commencé à s'inquiéter des baisses de rendements en Europe et aux Etats-Unis. Tokyo a de son côté achevé la journée en forte baisse, le Nikkei chutant de 1,21%.

Tout comme en décembre dernier, les marchés commencent à reparler de l'inversion de la courbe des taux américains et de récession. La probabilité d'une hausse des taux de la Fed avant la fin de l'année atteint désormais 82%, note dans son commentaire matinal Mirabaud Securities. La tendance a aussi été marquée par une information de presse relatant que la Chine "envisagerait sérieusement" de limiter les exportations de terres rares vers les États-Unis.

Les investisseurs ont aussi été quelque peu perturbés par les nouvelles interrogations concernant l'avenir du Brexit et plus globalement de la politique en Grande-Bretagne. Ce mercredi, ils examineront de près les prix à l'import/export (avril) et les chiffres du chômage en Allemagne.

Vers 08h05, l'indice SMI notait 9619,49 points, soit une baisse de 0,63%, selon les projections avant-Bourse de Julius Bär. Toutes les valeurs de l'indice principal affichaient un repli. ABB (-0,9%), UBS (-0,9%) et Adecco (-0,9%) présentaient les plus fortes contractions, alors que SGS et Swiss Life, qui lâchaient tous deux 0,4%, offraient la plus forte résistance.

Les poids lourds Roche (-0,5%), Novartis (-0,6%) et Nestlé (-0,5%) présentaient une performance en ligne avec celle de l'indice SMI.

Du côté des moyennes capitalisations sélectionnées par Julius Bär, seul un titre, à savoir celui de Sunrise (+0,3) gagnait du terrain. Kudelski présentait quant à lui le plus fort repli, lâchant 1%.

Parmi les principales nouvelles de la matinée, la société énergétique Schweizer Kraftwerksbeteiligungs-AG (SKB) a annoncé son intention de soumettre autour du 9 juillet une offre publique d'acquisition (OPA) portant sur les actions en mains du public d'Alpiq Holding qu'elle ne détient pas encore. L'ex-consortium zougois dispose déjà de plus de 24,5 millions de nominatives de l'énergéticien valdo-soleurois, soit 87,92% du capital-actions.

La banque Julius Bär & Co a fait part d'un changement au sein de sa direction générale avec le départ de Peter Gerlach, l'actuel responsable de la division Marchés qui quittera ses fonctions le 1er juillet. Le gestionnaire de fortune zurichois a déjà désigné un successeur en la personne de Luigi Vignola, qui chapeautait jusqu'ici l'unité dédiée aux produits structurés.

