Bourse Zurich: ouverture attendue en baisse

Zurich (awp) - La Bourse de Zurich devrait démarrer mercredi sur une baisse, malgré la clôture positive de Wall Street, dopée notamment par les propos encourageants du président de la Banque fédérale américaine (Fed).

Tokyo aussi s'acheminait mercredi vers une fin de séance dans le rouge.

Le président de la Fed a indiqué mardi aux législateurs que l'économie américaine a redémarré plus tôt que prévu mais elle a encore besoin du soutien de l'Etat pour accélérer sa reprise face à une pandémie qui n'en finit plus.

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a, pour sa part, annoncé que l'administration Trump allait prochainement entamer des discussions avec les démocrates en vue de l'adoption d'un nouveau plan d'aide à l'économie.

Au niveau macroéconomique, l'activité manufacturière en Chine s'est inscrite en juin à son plus haut niveau depuis plus de six mois, signe du redémarrage de l'activité dans le pays, selon un indice indépendant.

A 8h15, le SMI cédait 0,32% à 10'013,38 points selon les indications avant-Bourse de Julius Bär. A l'exception de Swiss Life et Geberit, les autres 18 valeurs vedettes avaient la tête sous l'eau.

Les poids lourds Roche, Nestlé (-0,3% chacun) et Novartis (-0,4%) pesaient sur l'indice vedette. Sans informations particulière, Geberit grappillait 0,1% et Swiss Life 0,3%.

Les bancaires Credit Suisse, UBS (-0,4% chacun) et Julius Bär(-0,3%) n'arrivaient pas à se démarquer.

Du côté du SLI, Clariant prenait 3,7%. La cession de la division des Mélanges-maîtres (Masterbatches) du bâlois à l'américain Polyone est désormais sous toit. Se montant à 1,56 milliard de dollars (1,46 milliard de francs suisses), l'opération se soldera par le versement le 8 juillet prochain d'un dividende extraordinaire de 3 francs suisses par action.

Au niveau du marché élargi, Barry Callebaut (-0,2%) a finalisé le rachat de l'australien GKC Foods. L'intégration commencera dès maintenant, selon le groupe zurichois.

Metall Zug (pas de cours) a, via sa filiale Schleuniger, signé un accord de rachat de l'entreprise Cirris Systems, basée dans l'Etat de l'Utah aux Etats-Unis. Spécialisé dans les tests, l'américain a enregistré en 2019 un chiffre d'affaires de 13,5 millions de dollars avec ses 75 collaborateurs.

