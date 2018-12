Bourse Zurich: ouverture attendue en baisse, Wall Street pèse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en baisse jeudi, suivant la tendance négative de la veille. Les indications préalables en provenance des Etats-Unis où les marchés étaient fermés mercredi devraient notamment peser. La Bourse de Tokyo a également terminé sur un net repli.

Les investisseurs devraient rester sur la retenue en Europe, tout comme à Wall Street, en raison de l'annonce de l'arrestation du numéro deux du groupe chinois Huawei au Canada suite à la demande des Etats-Unis, dans une affaire apparemment liée à une violation de l'embargo frappant l'Iran.

"Ceci rajoute bien évidemment de l'huile sur le feu des relations entre Pékin et Washington", relève un analyste de Mirabaud Securities.

Sur le plan macroéconomique, les détenteurs de capitaux suivront de près les chiffres ADP sur l'emploi de novembre, la balance commerciale (octobre), les PMIs (novembre), les commandes industrielles (octobre) et de biens durables (octobre) en provenance des Etats-Unis.

Les commandes passées à l'industrie allemande ont légèrement progressé de 0,3% sur un mois en octobre, après +0,1% en septembre.

A 8h10, le preSMI cédait 0,88% à 8861,34 points selon les indications avant-Bourse de Julius Bär. Toutes les valeurs clés pointaient dans le rouge.

Les valeurs du luxe Swatch et Richemont (-2,3%) affichaient provisoirement les pertes les plus importantes, sans information particulière.

Les poids lourds de la cote, Roche (-0,5%), Nestlé (-0,6%), Novartis(-0,8%) se défendaient quelque peu mieux que la moyenne.

Les bancaires n'en menaient pas large non plus. UBS (-1,3%) a un nouvel actionnaire de poids. La société d'investissement américaine Dodge & Cox, détient une participation de 3,03% dans la grande banque, d'après une annonce de participation à la Bourse suisse SIX jeudi.

Dodge & Cox détient au total près de 117 millions d'actions UBS, ce qui correspond à une valeur de 1,5 milliard de francs suisses, d'après le cours de clôture de mercredi.

Credit Suisse (-1,2%) et Julius Bär (-0,8%) étaient également attendus dans le rouge.

Au niveau du marché élargi, Schaffner (pas d'indication) a enregistré un chiffre d'affaires record pour son exercice décalé 2017/2018.

Le spécialiste des rayons-X Comet (pas de cours) a proposé la nomination de Christoph Kutter au poste de président du conseil d'administration. Le fonds d'investissement Veraison a fait part de son mécontentement.

