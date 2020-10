Bourse Zurich: ouverture attendue en baisse après la contamination de Trump

Zurich (awp) - La Bourse de Zurich devrait entamer la dernière séance de la semaine sur un repli, après que le président des Etats-Unis a annoncé qu'il a été testé positif au Covid-19. Par ailleurs, l'incapacité du gouvernement de Donald Trump et des démocrates à s'entendre sur un paquet d'aide destiné à relancer l'économie pourrait également peser sur les marchés.

La veille, Wall Street a clôturé sur une note positive, tirée par les valeurs technologiques.

L'ensemble des Bourses européennes devrait aussi ouvrir dans le rouge, anticipe par ailleurs l'analyste John Plassard de Mirabaud Bank.

Les investisseurs scruteront aujourd'hui les chiffres sur le marché du travail aux Etats-Unis, attendus en début d'après-midi.

Toujours au niveau macroéconomique, le taux de chômage au Japon s'est établi à 3% en août, au plus haut depuis mai 2017, selon des données du ministère des Affaires intérieures publiées vendredi, après 2,9% en juillet et 2,8% en juin.

A 8h20, le SMI cédait 0,97% à 10'138,58 points selon les indications avant-Bourse de Julius Bär. Toutes les valeurs vedettes pointaient par ailleurs dans le rouge.

Lonza (-1,9%) sombrait davantage que la moyenne, pénalisé par la rétrogradation de sa recommandation à "neutral" contre "overweight" auparavant par JP Morgan.

Les poids lourds Nestlé (-0,6%), Novartis (-0,8%) et Roche (-0,7%) n'en menaient pas large non plus.

Kühne+Nagel (-0,9%) renforce sa position dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Le spécialiste schwyzois du fret annonce vendredi avoir signé un contrat de services logistiques de plusieurs années avec le fabricant irlandais de systèmes d'injection de médicaments West Pharmaceuticals. Ni la durée précise, ni les détails financiers n'ont été révélés.

lk/md