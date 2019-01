Bourse Zurich: ouverture attendue en baisse, investisseurs inquiets

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi sur une baisse. Les indications préalables sont plutôt défavorables, avec un net repli pour la Bourse de New York mardi, fragilisée, au retour d'un week-end prolongé, par un regain d'inquiétudes sur l'économie mondiale et d'incertitudes sur les négociations entre la Chine et les Etats-Unis.

La Maison Blanche a pourtant démenti les rumeurs selon lesquelles l'administration américaine avait refusé de tenir des réunions avec des émissaires chinois à Washington cette semaine, assurant que les négociations commerciales étaient toujours sur les rails.

Sur le plan macroéconomique, le Japon a enregistré en 2018 son premier déficit commercial depuis 2015, évoquant une conjoncture mondiale morose. La Banque centrale (BoJ) a de son côté nettement abaissé ses prévisions d'inflation pour 2019. Elle table dorénavant sur une hausse des prix de 0,9%, contre 1,4% auparavant.

A 08h10, le SMI reculait de 0,18% à 8950,35 points dans les échanges avant-Bourse recensés par la banque Julius Bär. L'ensemble des valeurs vedettes pointait dans le rouge.

Clariant (-0,2%) a signé un accord en matière de recherche avec le géant pétrolier américain ExxonMobil et son compatriote Renewable Energy Group, un producteur de diesel à base de biomasse. L'alliance vise à évaluer le potentiel des sucres cellulosiques en tant que source de production de biocombustibles.

Sika (-0,7%) a annoncé le placement d'un emprunt convertible pour un montant d'1,3 milliard de francs suisses.

SGS (-1,1%) semblait en mauvaise posture au lendemain de la présentation de ses résultats annuels. La veille, le titre a clôturé sur une hausse de 0,1% après une séance mouvementée.

UBS (-2,4%) était également dans le rouge au lendemain de ses chiffres annuels. Les deux autres valeurs bancaires Credit Suisse et Julius Bär cédaient un peu de terrain (chacun -0,1%).

Les trois poids lourds Roche et Nestlé (-0,1%), tout comme Novartis (-0,2%) essuyaient des replis dans la moyenne.

Logitech (+1,8%) faisait partie des rares gagnants après que JP Morgan a relevé sa recommandation à "overweight", arguant que le groupe technologique avait les moyens de procéder à des acquisitions et à des rachats d'actions.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut (-2,1%) a enregistré une modeste croissance de ses volumes écoulés comme de ses revenus au premier trimestre de son exercice décalé 2018/19, décevant les attentes du marché.

Zur Rose (pas de cours avant-Bourse) et Autoneum (-1,2%) ont quant à eux levé un coin de voile sur leur performance l'année dernière.

SIG Combibloc (+2,9%) gagnait également du terrain après une recommandation d'achat de Deutsche Bank.

ol/ck