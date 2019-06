Bourse Zurich: ouverture attendue en baisse, juste en dessous des 9800 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la deuxième séance de la semaine amputée du lundi de Pentecôte sur une note négative, juste en dessous de la marque historique des 9800 franchie pour la première fois de son histoire mardi. A Wall Street, les principaux indices ont terminé juste en dessous de l'équilibre, après plusieurs séances sur fond d'apaisement des tensions commerciales et d'une possible baisse de taux. A Tokyo, le Nikkei a fini en baisse.

"Après cinq ou six séances de gains à la suite, l'heure est à la digestion", a réagi Nate Thooft, de Manulife AM. "Ceux qui ont participé ces derniers temps à la vague d'achats d'actions semblent avoir pris un peu leurs distances et les autres investisseurs ont continué à rester en coulisses", a ajouté le spécialiste.

Au chapitre macro-économique, l'inflation chinoise a atteint le mois dernier son niveau le plus haut depuis février 2018, sous l'impulsion notamment des prix de l'alimentaire dans un contexte de demande intérieure toujours fragile.

En France, le secteur privé a enregistré 92'800 créations nettes de postes au premier trimestre, soit une hausse de 0,4% après 0,3% au trimestre précédent.

Vers 08h20, le préSMI reculait de 0,48% à 9788,43 points dans les échanges avant-Bourse compilés par la banque Julius Bär. Quasiment toutes les principales cotations pointaient dans le rouge. La veille, l'indice vedette de la place zurichoise avait terminé en hausse de 0,89% et inscrit un nouveau record à 9871,44 points.

Roche (-0,3%) a décroché auprès de l'autorité sanitaire américaine (FDA) un examen prioritaire pour son rituximab dans deux nouvelles indications pédiatrique, contre la granulomatose avec polyangéite (GPA) et la polyangéite microscopique (MPA).

Novartis (-0,4%) a observé en étude de phase IIIb une efficacité inégalée de son Cosentyx (secukinumab) contre tous les symptômes de l'arthrite psoriasique.

Le troisième poids lourd Nestlé (-0,3%) suivait peu ou prou la tendance.

SGS (-0,2%) a annoncé le rachat, pour un montant non spécifié, du spécialiste britannique de la certification numérique à l'exportation i2i Infinity. La société exploite avec sa douzaine d'employés une plateforme de services accréditée par la chambre de commerce britannique.

LafargeHolcim (-2,4%) s'acheminait vers une entame de séance difficile, après avoir vu son actionnaire de référence Thomas Schmidheiny raboter mardi sa participation à 7,2% contre 10,9% auparavant. Une réduction supplémentaire n'est pas prévue actuellement, a indiqué un porte-parole de l'intéressé à AWP.

ABB (-0,5%) a nommé Maryrose Sylvester à la tête de ses activités aux Etats-Unis à compter du 1er août.

Seul rescapé des échanges avant-Bourse, Lonza gagnait 0,7%. Selon les milieux financiers, Mainfirst serait sur le point de relever sa recommandation pour le titre à "outperform", contre "neutral" jusqu'ici.

buc/jh