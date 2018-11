Bourse Zurich: ouverture attendue en baisse, la valse sino-américaine continue

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la semaine sur une note négative. Les informations préalables ne laissaient pas beaucoup de place à l'optimisme. Vendredi, Wall Street avait terminé en net recul après avoir fluctué au gré d'informations contradictoires sur un éventuel accord commercial entre Washington et Pékin. Sur la place tokyoïte, les investisseurs ont préféré empocher leurs bénéfices lundi.

"La valse-hésitation sur les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine se traduit par la volatilité sur les marchés mondiaux", soulignent les analystes de CMC Markets dans un commentaire.

Devant un parterre de dirigeants mondiaux réunis au tout premier Salon des importations de Shanghai, le président chinois Xi Jinping a assuré que son pays allait "augmenter ses efforts" pour ouvrir son marché et accroître ses achats à l'étranger, mais sans annoncer de grandes mesures concrètes.

Sans nommer les Etats-Unis, le président chinois a dénoncé tour à tour "protectionnisme" et "isolationnisme" et estimé que tous les pays devraient faire le ménage devant leur porte avant de s'en prendre aux autres.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la Chine a fait état de son plus bas niveau d'activité dans les services depuis plus d'un an. L'indice indépendant Caixin correspondant a reculé en octobre à 50,8 points, contre 52,9 points attendus par les économistes et 53,1 rapportés au mois de septembre. Le repli est constant depuis février.

A 08h20, le pré-SMI perdait 0,25% à 8969,72 points dans les échanges avant-Bourse recensés par la banque Julius Bär. L'ensemble des valeurs vedettes perdait des plumes.

La lanterne rouge revenait à Dufry (-3,8%). Le détaillant aéroportuaire a enregistré sur neuf mois une croissance organique de 3,1%, en deçà des attentes et très loin des 7,9% enregistrés un an plus tôt.

Dans le cadre de sa journée recherche & développement (R&D), Novartis (-0,2%) a annoncé détenir dans son portefeuille 26 médicaments susceptibles de générer plus d'un milliard de ventes par an.

Les deux autres poids lourds de l'indice Roche et Nestlé (-0,2% chacun) faisaient légèrement mieux que la moyenne.

Après un spectaculaire rebond vendredi, la journée de lundi s'annonce difficile pour les valeurs du luxe Swatch et Richemont (-0,6% chacune).

Sur le marché élargi, Idorsia (-0,3%) a renégocié sa collaboration avec l'américain Reveragen concernant le vamorolone, destiné au traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Le laboratoire bâlois déboursera 15 millions de dollars pour maintenir l'accord.

Dans le cadre de sa collaboration avec Migros, Zur Rose (pas de cours avant-Bourse) va ouvrir jeudi à Zurich une troisième pharmacie intégrée au supermarché du géant orange.

