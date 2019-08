Bourse Zurich: ouverture attendue en baisse, les tensions persistent

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait tenter de limiter les dégâts mardi, après la déconfiture subie la veille en raison des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Ce dossier devrait continuer de préoccuper les investisseurs, d'autant plus que Pékin a laissé chuter sa monnaie.

Wall Street s'est nettement enfoncé dans le rouge lundi soir, subissant de plein fouet le regain des tensions commerciales, marqué par le net recul de la devise chinoise face au dollar.

La banque centrale chinoise a fixé pour la journée de mardi le taux pivot du yuan à 6,9683 pour un dollar, en repli de 0,66% par rapport à lundi. Il s'agit de son niveau le plus bas depuis mai 2008.

La nouvelle - vue comme une escalade dans la guerre commerciale entre les deux premières économies mondiales - a provoqué une chute généralisée des places financières en Asie, en Europe et aux Etats-Unis, les marchés soupçonnant Pékin de vouloir engager une guerre des monnaies afin de soutenir ses exportations.

En Suisse, le franc est repassé au dessus de la barre des 1,09 franc pour un euro et s'échangeait dans la matinée à 1,0925 EUR/CHF.

"Les courtiers sont à la recherche de valeurs refuges, le yen, le franc suisse et l'or profitant de la chute des actions", ont souligné les analystes de CMC Markets dans une note.

Après avoir chuté de 2,09% lundi à la clôture, le SMI devrait freiner son repli mardi matin. A 08h14, le Swiss Market Index s'affichait en baisse de 0,41% à 9559,68 points, la quasi totalité des valeurs vedettes pointant vers le bas.

Seule exception parmi les "blue chips", Lonza (+0,8%) progressait à contre-courant, porté par une recommandation à l'achat de Berenberg.

Les cycliques comme ABB (-0,7%) et Adecco (-0,6%), ainsi que les bancaires et Credit Suisse (toutes les deux -0,6%) reculaient un peu plus rapidement que la moyenne.

L'actualité se déroulait sur le marché élargi, où une série de sociétés ont publié leurs résultats semestriels. Parmi elles, Basilea (+3,1%) dénotait dans l'ambiance généralement morose, porté par les résultats positifs d'une étude clinique de phase III sur l'antibiotique ceftobiprole en dermatologie.

Oerlikon (+1,0%) faisait partie des valeurs plébiscitées par les intervenants. Le groupe industriel a revu à la baisse ses ambitions pour l'année en cours, à l'issue d'un premier semestre pourtant honorable sur le plan opérationnel.

Galenica (+0,5%) était aussi recherché, après un premier semestre sans grande surprise mais légèrement supérieur aux prévisions.

Komax (-3,5%) a averti que son excédent d'exploitation (Ebit) a été amputé de plus de moitié au premier semestre. Le groupe lucernois a invoqué dans son avertissement sur résultats l'accès de faiblesse de l'industrie automobile, qui représente plus de 80% de ses débouchés.

al/fr