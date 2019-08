Bourse Zurich: ouverture attendue en baisse, malgré la détente commerciale

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir nettement dans le rouge mardi, poursuivant la tendance des dernières séances. Wall Street a pourtant terminé en hausse lundi, portée par une accalmie sur le front commercial entre Pékin et Washington et l'espoir d'une reprise du dialogue entre les deux premières puissances au monde. A Tokyo, le Nikkei a également fini en nette progression mardi.

"Les derniers jours ont été compliqués pour les marchés financiers", résume dans une note Michael Hewson, de CMC Markets, en référence aux tirades de Donald Trump enjoignant les entreprises US à quitter la Chine, et laissant entendre que le patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell représente un plus grand danger pour la première économie mondiale que le président chinois Xi Jinping.

Après s'être accablés réciproquement de droits de douane et de reproches vendredi, la Chine et les Etats-Unis ont repris le chemin de la négociation lundi soir.

"Les Chinois veulent un accord (...) Je ne pense pas qu'ils aient le choix", a lancé Donald Trump, laissant espérer un répit dans un bras de fer qui pourrait faire dérailler pour de bon une économie mondiale en plein ralentissement.

Le président américain a assuré que la demande de dialogue était venue de Pékin. "La Chine a appelé la nuit dernière (...) Elle a dit 'revenons à la table des négociations', alors on va y revenir", a-t-il dit, sans préciser qui avait "appelé" qui.

De son côté, le principal négociateur chinois, Liu He, a assuré que Pékin était prêt à "résoudre calmement le problème par des consultations et la coopération".

Toujours au chapitre géopolitique, la recomposition du paysage politique italien semble en bonne voie. L'hypothèse d'un gouvernement formé par le Parti démocrate et le Mouvement 5 Etoiles (M5S, anti-système) s'est renforcée, près de trois semaines après le dynamitage par le patron de la Ligue (extrême droite) Matteo Salvini de l'alliance formée 14 mois plus tôt avec le M5S.

Sur le coup de 08h20, le préSMI chutait de 1,02% à 9645,70 points dans les échanges avant-Bourse compilés par la banque Julius Bär. L'ensemble des valeurs vedettes était drapé de rouge.

Le géant des produits ophtalmiques Alcon (-1,1%) a annoncé l'homologation aux Etats-Unis de sa lentille intraoculaire trifocale Panoptix Acrysoft IQ, présentée comme la première et unique du genre.

Son ancienne maison-mère Novartis (-1,1%) cédait plus que son rival Roche (-0,9%) et le troisième poids lourd de l'indice Nestlé (-0,8%).

Le chimiste Clariant (-1,1%) va développer les capacités de son unité de production de catalyseurs à Panjin, dans le nord-est de la Chine. L'investissement se monte à "deux chiffres en millions de francs suisses".

Sur le marché élargi, Flughafen Zürich se distinguait avec une avancée de 1,6%. L'exploitant aéroportuaire a amélioré sa performance financière à tous les niveaux au premier semestre, profitant notamment de l'afflux de passagers et de l'augmentation du nombre de rotations d'avions.

