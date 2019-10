Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer sa première séance de la semaine sur un rebond, malgré le repli de Wall Street vendredi en clôture. Le poids lourd Roche donnait à lui seul le ton avant l'ouverture du marché.

La publication de la faible croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Chine, en plein conflit commercial avec les Etats-Unis, a pesé sur la plupart des indices vendredi. Wall Street a clôturé la semaine dans le rouge, minée par les mauvaises performances de Boeing et Johnson & Johnson, tous deux membres du Dow Jones, et le recul de plusieurs valeurs technologiques.

Alors que la semaine restera rythmée par le feuilleton du Brexit, le gouvernement de Boris Johnson a martelé dimanche que le Brexit aurait lieu le 31 octobre comme prévu, bien qu'il ait été contraint par le Parlement d'écrire à Bruxelles pour demander un report. Un coup de théâtre qui relance l'incertitude sur les modalités du divorce.

Sur le front macro-économique, les exportations du Japon ont de nouveau reculé en septembre (-5,2% sur un an), pour le dixième mois consécutif, sur fond de déclin des échanges commerciaux avec les deux principaux marchés étrangers du pays, la Chine et les Etats-Unis.

Vers 08h10, l'indice SMI gagnait 0,29% à 9994,33 points, selon les calculs avant-Bourse de Julius Bär. Si l'ensemble des 20 valeurs vedette s'affichait en zone positive, la hausse reflétait principalement le bond de 1,1% du poids lourd Roche.

Le géant pharmaceutique bâlois a annoncé un nouveau succès clinique pour son anticancéreux à large spectre Tecentriq (atezolizumab), en combinaison avec son moteur de ventes vieillissant Avastin (bevacizumab) contre le carcinome hépatocellulaire non résécable. Roche a assuré avoir rempli les deux critères primaires d'évaluation de l'étude Imbrave 150 et entend présenter les résultats aux autorités sanitaires aux Etats-Unis, en Europe et en Chine.

Les deux autres poids lourds Novartis (+0,1%) et Nestlé (+0,1% également) progressaient de manière nettement moins prononcée.

AMS (+0,8%) a annoncé vendredi soir remettre l'ouvrage sur le métier avec une offre inchangée à 41 euros (45 francs suisses) par titre Osram, mais avec un seuil d'acceptation abaissé à 55%, contre 62,5% précédemment,

Au niveau du marché élargi, Veraison, engagé dans un bras de fer sur la stratégie d'Implenia (sans indication), a annoncé la vente de sa participation de 1,9% dans le groupe de construction zurichois.

Parmi les mouvements notables, Julius Bär lâchait 0,9% pliant sous les commentaires d'analystes, selon lesquelles Citigroup aurait réduit ses attentes.

vj/al