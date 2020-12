Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer mercredi la dernière séance de l'année en hausse, poursuivant sur la lancée de la veille en dépit de la clôture en léger repli de Wall Street. Le front des nouvelles d'entreprises demeurait cependant bien ténu en ce début de matinée, mais les investisseurs présents se laissent tenter par un rallye de fin d'année.

Ce mercredi, les investisseurs n'auront non plus guère d'informations macro-économiques à attendre, la période de la fin de l'année se révélant traditionnellement calme. Vers 08h05, l'indice SMI notait en hausse de 0,11% à 10'693,43 points, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär.

L'ensemble des 20 valeurs vedettes composant le SMI s'affichait en hausse dans des variations toutefois minimes, la fourchette se situant entre 0,13% et 0,02%. Le poids lourd Novartis (+0,02%) fermait la marche du classement, les deux autres plus grosses capitalisations du marché helvétique, à savoir Roche et Nestlé (+0,08% tous deux) ne faisant qu'à peine mieux.

Credit Suisse (+0,13%) se plaçait en première position sur la grille de départ, devant ABB et UBS (+0,12% chacun).

Parmi les rares nouvelles d'entreprises précédant l'ouverture du marché, Sika a indiqué avoir passé un accord avec le gendarme de la Bourse suisse SIX Exchange Regulation (SER). L'autorité de surveillance, qui n'a infligé aucune pénalité financière dans cette affaire, reprochait au chimiste de spécialités plusieurs violations des prescriptions sur le devoir d'annonce entre juillet 2018 et mars 2019.

Sur le marché élargi, Relief Therapeutics a essuyé un revers sur le chemin devant conduire la société pharmaceutique à l'homologation du produit Zyesami (aviptadil) pour le traitement en urgence de patients Covid-19 présentant une déficience respiratoire. L'autorité sanitaire américaine FDA a finalement rejeté la demande d'examen accéléré (Fast Track Designation).

La firme genevoise et son partenaire de recherche américain Neurorx avaient déposé la demande en septembre, après avoir reçu en août une promesse d'examen accéléré.

