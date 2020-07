Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse après l'accord de l'UE

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en hausse mardi, portée par l'accord conclu par l'Union européenne sur un plan destiné à soutenir leurs économies frappées par le coronavirus. En Suisse, la saison des résultats semestriels battait son plein avec notamment les performances financières d'UBS, Novartis, Givaudan et SGS.

Les 27 dirigeants européens ont avalisé mardi un budget 2021-2027 de 1074 milliards d'euros et un plan de relance de 750 milliards.

"Alors que les marchés ont été portés par l'espoir d'un accord, les montants en question ne représentent qu'une fraction de ce qui est nécessaire pour aider des pays comme l'Italie, l'Espagne et la Grèce", ont nuancé les analystes de CMC Markets dans une note.

Outre-Atlantique, la Bourse de New York a débuté la semaine en hausse lundi, profitant de la bonne forme des géants technologiques américains, en particulier Amazon, et de nouvelles rassurantes sur le développement d'un vaccin contre le nouveau coronavirus.

A la Bourse suisse vers 08h03, le SMI progressait de 0,45% à 10'517,79 points, selon les indications préalables fournies par Julius Bär. La veille, l'indice vedette avait clôturé sur une progression de 0,58%.

La quasi-totalité des valeurs vedettes évoluait dans le vert, à l'exception notable de SGS (-0,6%). Le groupe genevois a dévoilé une baisse de la rentabilité au premier semestre, malgré des ventes peu ou prou conformes aux prévisions. Il attribue ces résultats à l'impact de la pandémie de coronavirus, avec un pic du déclin atteint en avril.

Givaudan (+1,1%) s'affichait par contre en hausse. Le spécialiste des arômes et des parfums a traversé les premiers mois de crise du coronavirus sans trop d'encombres. Le groupe verniolan a enregistré de la croissance dans ses deux divisions, malgré une activité parfumerie fine affectée par le Covid-19. Rentabilité et bénéfice net sont en hausse sensible.

Aux bancaires, UBS (+2,7%) accélérait plus nettement. Le bénéfice net a essuyé un repli, mais de moins grande ampleur que ce que craignaient les analystes consultés par AWP. Dans l'ensemble, les résultats ont dépassé les attentes du consensus. Son concurrent Credit Suisse (+2,1%) était entraîné dans le sillage.

Kühne+Nagel (+2,8%) faisait encore mieux. Le groupe de transport et de logistique a enregistré une performance en repli au premier semestre, mais nettement supérieure aux projections de la communauté financière.

Logitech (+5,8%) s'envolait. La société a bénéficié à plein du télétravail et de la demande pour ses produits électroniques pendant la période de confinement et de télétravail. Le groupe lausannois a vu ses ventes trimestrielles s'envoler et a relevé ses prévisions dans la foulée.

Novartis (+0,1%) n'enregistrait par contre qu'une modeste progression. Le chiffre d'affaires du groupe entre avril et fin juin s'est érodé de 4% en comparaison annuelle à 11,35 milliards de dollars, plombé notamment par un recul de 11% des recettes de son unité génériques et biosimilaires Sandoz à 2,16 milliards. La principale division Innovative Medicines n'a égaré que 1% à 9,19 milliards.

Son homologue Roche (+0,6%) accélérait un peu plus, tout comme le troisième poids lourd Nestlé (+0,6%).

Les valeurs horlogères et du luxe Swatch (+1,8%) et Richemont (+1,1%) montaient aussi. Les exportations du secteur ont freiné leur baisse en juin.

al/jh