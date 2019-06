Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse après la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en hausse jeudi, après avoir terminé la veille en léger repli sous la barre des 10'000 points. Les investisseurs devraient sortir de leur retenue, après les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

La Fed a en effet ouvert la porte mercredi à une possible baisse des taux directeurs pour soutenir l'économie, face à la persistance des tensions commerciales et au ralentissement de la croissance mondiale.

"Les incertitudes entourant les perspectives se sont clairement accrues depuis notre dernière réunion", a résumé le président de la banque centrale Jerome Powell, citant la guerre commerciale lors d'une conférence de presse à l'issue de deux jours de réunion du comité monétaire. Il y a donc plus d'arguments en faveur d'une politique monétaire "un peu plus accommodante", a-t-il jugé.

Dans la foulée, la Bourse de New York a clôturé dans le vert.

La Banque du Japon (BoJ) a annoncé également jeudi maintenir les dispositions de sa politique monétaire ultra-souple, une décision sans surprise, sur fond de conjoncture internationale dégradée et de faiblesse de l'inflation japonaise.

La Banque d'Angleterre devra également dévoiler ce jeudi ses décisions de politique monétaire, alors que le Royaume-Uni se trouve embourbé dans le dossier du Brexit et cherche un successeur à la Première ministre Theresa May.

"Ces dernières semaines, les banques centrales mondiales ont adopté une approche beaucoup plus transparente en matière de relâchement monétaire, dans un contexte de ralentissement économique mondial", ont commenté les analystes de CMC Markets.

A 08h04, l'indice SMI notait à 9987,17 points en progrès de 0,26%, selon les calculs avant-Bourse effectués par Julius Bär. A l'exception des bancaires UBS (-0,5%) et Credit Suisse (-0,8%) ainsi que les assureurs Zurich Financial Services (-0,1%) et Swiss Life (-0,01%), les 16 autres valeurs du SMI s'affichaient en hausse.

Les plus fortes progressions étaient à mettre au compte de Swatch Group (+0,8%) et Richemont (+0,7%), à la faveur du bond de plus de 11% des exportations horlogères en mai, devant ABB (+0,5%) et Adecoo (+0,5%).

Considérées dans leur ensemble, les exportations suisses ont connu en mai un tassement pour un 3e mois d'affilée, se repliant de 1,2% sur un mois en termes réels, à 18,89 milliards de francs suisses, selon les indications fournies par l'Administration fédérale des douanes (AFD)

Barry Callebaut s'appréciait de 1,24%. A l'image des autres valeurs bancaires, Julius Bär abandonnait 0,2%.

