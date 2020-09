Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait débuter la séance de mardi en hausse, dans le sillage de la clôture favorable de Wall Street lundi. Le flux de nouvelles d'entreprises demeurait cependant modeste, la saison des résultats semestriel touchant à sa fin.

Lundi, les principaux indices américains ont clôturé en hausse reflet d'importants rachats d'actions vendeuses (short squeeze), explique dans son commentaire matinal John Plassard de Mirabaud Banque. Les secteurs survendus, tels que celui des banques, ont aussi été à la fête. Les croisiéristes et les compagnies aériennes ont également affiché une évolution favorable.

Ce mardi, les investisseurs se pencheront en particulier sur les données concernant la confiance des consommateurs aux États-Unis et en zone euro, ainsi que celles portant sur l'inflation en Allemagne. Mais tous les yeux seront cependant rivés sur le premier débat présidentiel entre Joe Biden et Donald Trump.

Vers 08h10, l'indice SMI notait à 10'328,03 points, soit une hausse de 0,19%, selon les calculs avant Bourse réalisés par la banque Julius Bär. L'ensemble des vingt valeurs vedettes progressaient. Le poids lourd Novartis (+0,6%), qui a annoncé la cession de deux sites d'encapsulage espagnols à son plus modeste concurrent argovien Siegfried, se positionnait au premier rang.

Le géant pharmaceutique bâlois devançait Credit Suisse (+0,2%), ABB (+0,1%) et Lafargeholcim (+0,1%). Les deux autres plus grosses capitalisations du marché helvétique, à savoir Roche (+0,1%) et Nestlé +0,1%), étaient très légèrement en retrait. Swiss Life (+0,06%) prenait la lanterne rouge.

Du côté du marché élargi, Siegfried bondissait de 1,10% après l'annonce de son accord avec Novartis. Basilea Pharmaceutica gagnait 0,8% après avoir fait part du début d'une étude clinique de phase 2 complémentaire pour son anticancéreux lisavanbulin, dans l'indication contre le glioblastome multiforme récurrent (GBM), une tumeur cérébrale.

Stadler Rail (+0,6%) tirait profit d'un contrat pour la livraison de 80 tramways aux transports publics de Milan pour un montant total de 172,6 millions d'euros (186,2 millions de francs suisses).

Le groupe yverdonnois Leclanché (pas de cours disponible) a creusé sa perte nette au premier semestre malgré des ventes en forte progression sur un an. La société compte sur un carnet de commandes fourni sur la période 2020-2022 pour traverser la crise pandémique.

vj/jh