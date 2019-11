Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse, données d'outre-Atlantique mitigées

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'apprêtait à ouvrir en hausse mardi, après avoir bouclé la séance de la veille quasiment à l'équilibre. La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé lundi, le Dow Jones inscrivant un nouveau record à la clôture, tandis que les interrogations sur le commerce ont pesé sur le Nasdaq et le S&P 500. Son homologue tokyoïte a terminé en nette progression mardi.

"La raison principale de la pause à laquelle nous avons assisté ces dernières 48 heures est une conséquence des signaux contradictoires" à propos d'un éventuel report, voire un retrait, des taxes punitives dans le cadre d'un accord dont la conclusion est attendue ces prochaines semaines, estime Michael Hewson, de CMC Markets, dans son commentaire.

Vendredi dernier, l'irascible Donald Trump avait douché l'optimisme de Pékin sur le futur accord, insistant sur le fait qu'il n'avait "donné son accord à rien", contredisant le ministre chinois du Commerce qui avait laissé entendre la veille que les deux parties s'étaient mises d'accord pour une levée "par étapes" de leurs droits de douane mutuels.

A 08h20, le SMI progressait de 0,20% à 10'325,59 points dans les échanges avant-Bourse recensés par la banque Julius Bär. L'ensemble des valeurs vedettes pointait dans le vert, à l'exception notable de Lonza (-2,6%).

Le chimiste de spécialités bâlois a annoncé le départ surprise du directeur général Marc Funk pour "raisons personnelles". Le président Albert Baehny assurera l'intérim, en plus de ses fonctions actuelles, d'ici à la nomination d'un nouveau patron.

Osram a signé un accord avec AMS (+0,2%) concernant sa reprise. Le conseil d'administration de l'entreprise munichoise recommande à ses actionnaires d'accepter l'offre publique d'achat du groupe autrichien coté sur SIX.

Avec une avancée de 0,7% dans les échanges avant-Bourse, Novartis se distinguait une nouvelle fois, après la publication de résultats d'étude positifs pour son médicament Cosentyx contre l'arthrite psoriasique axiale.

Les poids lourds Roche et Nestlé (+0,2%) suivaient la tendance générale.

Adecco (+0,8%) a vu son objectif de cours relevé par Credit Suisse et SGS (+0,1%) le sien par Deutsche Bank.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut chutait de près de 6,7% après que Jacobs Holding a annoncé avoir placé avec succès 10,02% de ses parts, tout en restant l'actionnaire de référence du groupe avec une participation de 40,08%.

PSP Swiss Property (pas de cours avant-Bourse) a vu sa rentabilité progresser au-delà des attentes sur les neuf premiers mois de 2019. Dans la foulée, la société immobilière zougoise a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Klingelnberg (pas de cours) a vu ses recettes chuter et sa perte opérationnelle se creuser sur les six premiers mois de son exercice décalé 2019/20 et s'attend à voir son chiffre d'affaires annuel amputé de près d'un cinquième.

Schmolz+Bickenbach (pas de cours) a publié des résultats trimestriels en chute libre et bien inférieurs aux prévisions, en raison des grandes difficultés rencontrées sur le marché de l'automobile.

