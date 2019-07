Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse grâce à Roche

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de jeudi en hausse, portée notamment par la bonne performance du poids lourd Roche. Le laboratoire bâlois a dévoilé une performance financière semestrielle supérieure aux attentes. Les investisseurs auront à décortiquer une myriade de résultats.

Les impulsions en provenance de Wall Street étaient mitigées, Nasdaq et S&P500 ayant fini mercredi sur un record, tandis que l'indice Dow Jones a été plombé par les résultats décevants de Boeing.

Hormis les résultats d'entreprises en Suisse, les intervenants surveilleront de près cet après-midi les annonces de la Banque centrale européenne (BCE), qui pourrait dégainer ses armes anti-crise: baisse des taux directeurs, prêts géants aux banques ou rachat de dette.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage des nouveaux record historiques pour le S&P 500 et le Nasdaq. Attentifs aux résultats d'entreprises, les investisseurs devraient cependant être de plus en plus nerveux avant la réunion de la BCE où Mario Draghi ne devra surtout pas décevoir", a averti John Plassard de Mirabaud dans une note.

A 08h11, le SMI avant-Bourse avançait de 0,59% à 9966,17 points, porté par la quasi-totalité des valeurs vedettes.

Roche (+2,1%) était l'indéniable soutien du SMI. Le laboratoire rhénan a relevé ses projections pour l'ensemble de l'exercice, après avoir réalisé une performance supérieure aux attentes du marché sur le premier semestre. Les activités pharmaceutiques notamment ont comptabilisés des recettes inescomptées, tandis que la petite division Diagnostics a stagné.

Les deux autres poids lourds de la cote Novartis (+0,1%) et Nestlé (+0,1%) progressaient plus modestement. Le géant de l'alimentaire publiera ses résultats vendredi.

Autres "blue chips" à avoir présenté leurs résultats, ABB (2,2%) et Sika (+1,2%) étaient également recherchés. Le géant de l'ingénierie a vu sa rentabilité plonger au 2e trimestre, conséquence de la vente à perte de son activité dans les onduleurs solaires.

Sika a pour sa part amélioré sa performance à tous les niveaux sur les six premiers mois de l'année et confirmé son objectif de dégager des recettes de plus de 8 milliards de francs suisses en 2019.

Seule ombre au tableau, Clariant (-4,4%) reculait nettement. Le chimiste de spécialités et son actionnaire de référence Sabic ont suspendu de manière temporaire leur projet de création d'une unité dédiée aux matériaux de haute performance. Le groupe a également dévoilé un perte nette de 101 millions de francs suisses au premier semestre.

De nombreuses sociétés du marché élargi ont aussi dévoilé leurs performances à mi-parcours, dont Autoneum (+2,2%), Leonteq (+1,7%), Vontobel (+2,7%).

