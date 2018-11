Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse, malgré l'Italie et le Brexit

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mardi en légère hausse, au-dessus des 9000 points, alors que s'accumulent les inquiétudes sur les dossiers du budget italien et du Brexit et en dépit d'informations préalables pointant vers le rouge. Wall Street fortement reculé lundi, plombé par des doutes sur la croissance d'Apple, entraînant dans son sillage le Nikkei, qui a cédé mardi plus de 2%.

La forte baisse des indices américains est également à mettre sur le compte de Goldman Sachs, qui a amputé de près de 100 points du Dow Jones et connu ses deux plus mauvaises séances consécutives depuis avril 2010, relèvent les experts de Mirabaud Securitites.

A cela s'ajoutent les inquiétudes autour de la baisse du prix du pétrole et de la remontée de la volatilité.

La coalition populiste au pouvoir en Italie a refusé de plier face à la Commission européenne et ne devrait pas présenter de modification de son budget, prenant le risque de sanctions financières.

Les autorités européennes, soutenues par l'ensemble de la zone euro, restent de leur côté sourdes aux arguments italiens et fustigent ce budget annonçant un déficit à 2,4% du Produit intérieur brut (PIB) en 2019 et à 2,1% en 2020.

Lundi soir, la Première ministre britannique Theresa May a affirmé que les discussions du Brexit étaient en phase de "dénouement", assurant que les négociateurs allaient travailler "toute la nuit" pour tenter de parvenir à un accord.

A 08h20, le SMI prenait 0,18% à 9000,57 points dans les échanges avant-Bourse recensés par la Banque Julius Bär. L'ensemble des valeurs vedettes pointait dans le vert, à l'exception notable de Swisscom (-0,4%).

Avec une avancée de 0,6%, le laboratoire Roche sortait du lot, après avoir décroché auprès de l'Agence sanitaire américaine (FDA) un examen prioritaire de la combinaison expérimentale de Tecentriq et d'Abraxane pour le traitement en première ligne d'un type de cancer du sein.

Deux autres poids lourds de l'indice Novartis et Nestlé (+0,1%) évoluaient légèrement en retrait.

Givaudan (+0,1%) investit 20 millions de francs suisses sur le site de sa filiale française Expressions Parfumées à Grasse, en vue de l'extension et de la modernisation des laboratoires de recherche et développement ainsi que des installations de production.

LafargeHolcim (+0,1%) a annoncé lundi soir la vente de 80% de sa filiale indonésienne au groupe étatique local Semen Indonesia pour 917 millions de dollars. L'accord valorise la totalité de l'entreprise 1,75 milliard de dollars.

Sur le marché élargi, la société immobilière PSP (pas de cours avant-Bourse) a une nouvelle fois profité de l'effet positif du rachat d'immeubles à Edmond de Rothschild pour gonfler ses revenus des immeubles sur neuf mois.

Comet (+0,1%) a finalisé la cession de ses activités de traitement de surface aux Etats-Unis (Ebeam) plus vite que prévu.

buc/fr