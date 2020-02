Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse malgré la menace du coronavirus

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de vendredi sur une hausse, faisant fi des inquiétudes croissantes sur l'impact du coronavirus au niveau la conjoncture mondiale. La révision à la hausse des cas de contaminations à ce nouveau virus en Chine a plombé l'ambiance à Wall Street qui a terminé jeudi sur une baisse.

Les Bourses japonaise et chinoises ont par ailleurs également terminé dans le rouge vendredi.

Il y a beaucoup d'incertitudes autour du coronavirus. Personne ne sait réellement la gravité de l'épidémie et jusqu'à quel point celle-ci pourrait se propager", observe Nate Thooft, de Manulife Asset Management.

La Chine a annoncé jeudi plus de 15.000 contaminations supplémentaires par le coronavirus. Cette hausse record est due à une nouvelle définition plus large des cas d'infection, dépeignant une épidémie plus grave que rapporté jusqu'à présent.

Quelques données macroéconomiques en provenances des Etats-Unis pourront également animer les marchés cet après-midi.

A 8h17, le preSMI prenait 0,19% à 11'112,98 points selon les indications avant-Bourse de Julius Bär. Toutes les 20 valeurs vedettes avançaient.

Roche (+0,6%) affichait de loin la meilleure performance suite à l'annonce d'une homologation en Chine pour son anticancéreux Tecentriq (atezolizumab), en combinaison avec une chimiothérapie, dans l'indication en première ligne de traitement contre le cancer du poumon à petites cellules à un stade étendu.

Les autres poids lourds Nestlé et Novartis (+0,1% chacun) soutenaient également l'indice vedette.

SGS (+0,6%) prévoit le rachat de ses propres titres pour un montant allant jusqu'à 200 millions de francs suisses, ce qui représente environ 1% de son capital-actions.

Schindler (-0,4%)a enregistré un bénéfice net en repli pour 2019, inférieur aux attentes des marchés. Le conseil d'administration proposera cependant un dividende inchangé de 4 francs suisses par titre.

lk/jh