Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse mardi dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir mardi en hausse, un rebond dans le sillage de la clôture en hausse lundi de Wall Street. Les principaux indices américains ont fini en légère hausse hier soir malgré les annonces de hausses de cas liés au coronavirus.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a en effet indiqué une nouvelle hausse quotidienne inédite du nombre de cas dans le monde avec 183'020 nouveaux cas enregistrés recensés dimanche. Le précédent record du nombre de contaminations en 24 heures datait du jeudi 18 juin.

La progression a pour l'essentiel tiré profit de la bonne tenue des valeurs technologiques telles qu'Apple, qui après a annoncé choisir d'équiper ses ordinateurs de ses propres puces, Microsoft ou encore Nvidia. La Bourse de Tokyo s'acheminait mardi vers clôture en hausse.

À noter que la banque américaine JP Morgan, malgré la hausse des marchés depuis mi-mars dernier, a averti que la reprise ne se poursuivra pas au second semestre et que les investisseurs devront être plus sélectifs dans le choix des titres, rapporte dans son commentaire matinal John Plassard de Mirabaud Securities.

Au niveau des statistiques, les reventes de logements aux Etats-Unis ont diminué de 9,7% en mai par rapport au mois d'avril, conséquence des mesures de confinement des mois précédents. Ce mardi, les investisseurs surveilleront tout particulièrement les indices des directeurs d'achat (PMI) de juin en zone euro et aux Etats-Unis.

Vers 08h01, l'indice SMI progressait de 0,61% à 10'213,38 points, selon les calculs avant Bourse de la banque Julius Bär. Les 20 valeurs vedettes de la cote s'affichaient sans exception en hausse, la palme en la matière revenant à Lafargeholcim (+1,7%). Le titre du numéro un mondial du ciment tirait profit de son inscription au rang des premiers choix de SocGen.

Les assureurs Swiss Life et Swiss Re (+1,1% chacun) complétaient le podium, bénéficiant de conclusions d'une étude de Berenberg. Les trois poids lourds du SMI, Novartis (+0,6%), Roche (+0,5%) et Nestlé (+0,4%) progressaient un cran en-deçà de l'indice des valeurs vedettes.

A l'autre extrémité du classement, SGS (+0,4%) décrochait la lanterne rouge, en compagnie de Swisscom (+0,4% également) et Geberit (+0,4%). Le flux de nouvelles d'entreprises se révélait cependant anémique.

Du côté du marché élargi, Cosmo (+1,6%) a obtenu une autorisation en Israël pour son système GI Genius, un appareil d'endoscopie utilisant l'intelligence artificielle pour détecter les polypes colorectaux. Dufry (+1,1%) était également en verve, sans informations particulières.

Le laboratoire Santhera Pharmaceuticals (pas de cours disponible) a obtenu de l'autorité sanitaire britannique (MHRA) une troisième prolongation de l'accès provisoire de patients au médicament Raxone (idebenone). Cela concerne les personnes atteintes de myopathie de Duchenne entraînant une diminution de fonctions respiratoires et ne suivant pas un traitement à base de glucocorticoïdes.

Le laboratoire dermatologique Cassiopea a pour sa part dévoilé des données positives pour sa crème Clascoterone pour le traitement de l'acné, avec notamment peu d'effets secondaires. Ces résultats se fondent sur deux études cliniques de phase 3 avec la crème Clascoterone 1%, démontrant une amélioration chez les patients âgés de neuf ans et plus souffrant d'acné modérée à sévère.

