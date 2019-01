Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse mercredi

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi sur une note positive. A Wall Street, les principaux indices ont clôturé mardi en forte hausse, malgré les interrogations portant sur la paralysie partielle de l'administration américaine. Les investisseurs observeront de très près la motion de censure déposée contre la première ministre britannique Teresa May.

A New York, les investisseurs ont oublié le ralentissement économique chinois, les tensions commerciales entre Pékin et Washington, le vote sur le Brexit ou encore l'avertissement de Mario Draghi concernant la vigueur économique en zone euro, relève ainsi la banque Mirabaud dans son commentaire matinal. Dans un élan de rachats à bon compte, la progression de Netflix a représenté l'un des moteurs de la hausse tout comme le regain des valeurs bancaires et de la santé.

Mercredi, les investisseurs se focaliseront également sur l'inflation allemande et britannique en décembre ainsi que sur les prix à l'import/export aux Etats-Unis. Ils ne manqueront pas non plus d'analyser le Livre beige de la Réserve fédérale américaine. Après le rejet mardi par les députés britanniques de l'accord de divorce conclu par Theresa May avec Bruxelles, tous les regards se porteront à nouveau vers Londres.

Une motion de censure déposée contre la Première ministre britannique sera débattue dans l'après-midi, avant d'être soumise en soirée au vote de la Chambre des Communes. Dans la nuit de mardi à mercredi, UBS a recommandé aux investisseurs de limiter leurs positions en Grande-Bretagne, le numéro un bancaire helvétique redoutant des turbulences sur les marchés financiers en raison des incertitudes politiques.

A 08h01, le préSMI progressait de 0,27% à 8848,91 points dans les échanges avant-Bourse compilés par la banque Julius Bär. Après avoir échoué à s'emparer de l'américain coté à la Bourse suisse Ceva, le groupe de transport et de logistique danois DSV a lancé une offre d'achat non sollicitée sur Panalpina, dont le titre décollait de 21,3% à 166,18 francs suisses.

Les poids lourds de l'indice Nestlé, Novartis et Roche, +0,2% chacun, évoluaient peu ou prou avec le marché avant-Bourse. Du côté des financières, UBS s'appréciait plus que la moyenne, gagnant 0,8%, sans information particulière. Credit Suisse et Julius Bär, tous deux progressant de 0,3%, avançaient plus modestement.

Zurich Insurance prenait pour sa part un peu plus de terrain (+0,5%), alors que Swiss Life s'étoffait d'à peine 0,1%. Le réassureur Swiss Re s'appréciait lui de 0,2%.

vj/jh