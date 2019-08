Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse, sur fond d'apaisement commercial

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir la dernière séance de la semaine en hausse, poursuivant le rebond entamé la veille. Les principaux indices de Wall Street ont terminé en nette hausse jeudi, rassurés par des signes d'apaisement dans la telenovela commerciale sino-américaine, entraînant dans leur sillage la Bourse de Tokyo et les principales places asiatiques.

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi dans un entretien à la radio que des responsables américains et chinois du commerce devaient s'entretenir dans la journée.

Plus tôt, la Chine avait laissé entendre qu'elle n'entendait pas riposter aux dernières surtaxes douanières américaines sur ses produits, arguant que la guerre commerciale menaçait la croissance mondiale et qu'une reprise des négociations restait possible.

"Si les menaces commerciales disparaissent, ou du moins se dissipent, cela favorise un environnement économique plus prospère. Les tarifs douaniers affectent tout le monde", a relevé Marris Ogg, de Tower Bridge Advisors. Et d'ajouter que "si cette tendance venait à s'inverser un peu, cela serait bénéfique à l'économie mondiale".

Au chapitre macroéconomique, la production industrielle au Japon a rebondi de 1,3% en juillet comparé à juin, où elle avait connu sa plus importante contraction depuis le début de l'année (-3,3%). La communauté financière tablait sur un regain nettement plus faible (+0,3%).

A 08h20, le préSMI prenait 0,32% à 9870,30 points dans les échanges avant-Bourse recensés par la banque Julius Bär. L'ensemble des valeurs vedettes pointait dans le vert.

Avec une avancée de près de 1,0%, Novartis sortait du lot, après avoir rapporté la supériorité de son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ofatumumab sur celui déjà commercialisé son concurrent Sanofi.

Les deux autres paquebots de l'indice Nestlé et Roche (+0,2%) évoluaient légèrement en retrait du marché.

UBS (+0,3%) ne devrait pas connaître une guerre des chefs après l'arrivée d'un ancien de Credit Suisse (+0,3%) à la direction générale. La succession de Sergio Ermotti ne constituera pas un problème, a assuré le principal intéressé dans un entretien à la NZZ.

Sur le marché élargi, le transformateur de produits laitiers Emmi (+1,1%) va fusionner sa filiale chilienne Surlat avec son concurrent Quillayes. Le chiffre d'affaires du groupe au Chili devrait ainsi atteindre quelque 170 millions de francs suisses.

Le producteur de puces de géolocalisation et de communication sans fil U-blox (+1,2%) devrait profiter d'un relèvement de recommandation de la part d'UBS, à "neutral", après "sell".

Les sociétés immobilières Zug Estates et Plazza, le fabricant de pansements IVF Hartmann, le courtier CFT ou encore le fournisseur de composants automobiles Adval Tech (aucun cours avant-Bourse) ont levé le voile sur leurs performances à mi-parcours.

buc/jh