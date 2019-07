Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse vendredi

Zurich (awp) - A la faveur de la clôture dans le vert de Wall Street la veille, la Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de la semaine en hausse. Les investisseurs restent dans l'attente de stimuli monétaires de la part des banques centrales.

Les principaux indices américains ont fini de manière dispersée jeudi, avec d'un côté la progression du Dow Jones et du S&P 500, alimentés par les informations relatives à la prochaine baisse des taux d'intérêt américains et d'un autre la baisse du Nasdaq, relève Mirabaud dans son commentaire matinal. Le Dow Jones a dépassé pour la première fois de son histoire les 27'000 points.

La tendance a cependant été perturbée par une information selon laquelle la commission judiciaire de la Chambre des représentants avait donné son feu vert jeudi à l'émission de citations à comparaître pour une douzaine de membres ou d'anciens membres de l'administration de Donald Trump, dont son gendre et conseiller Jared Kushner.

Ce vendredi, les investisseurs s'attarderont sur les données de la production industrielle en zone euro en mai et des PPI aux États-Unis pour juin.

Vers 08h10, l'indice SMI notait à 9901,33 points, en hausse de 0,22% selon les calculs avant-Bourse de Julius Baer. A l'exception du poids lourd Novartis (-0,4%), l'ensemble des vingt valeurs vedettes s'affichait en progrès. Le géant pharmaceutique bâlois a annoncé jeudi en soirée avoir abandonné la recherche avec un candidat pour le traitement de la maladie d'Alzheimer et cessé les études menées en commun avec Amgen et le Banner Alzheimer Institut.

Les cycliques ABB (+0,5%) et Adecco (+0,5%) présentaient quant à elles la meilleure performance, suivies de près par les bancaires Credit Suisse et UBS (+0,5%). Les deux autres poids lourds de la cote, Roche (+0,3%) et Nestlé (+0,3%) soutenaient la progression de l'indice de référence.

Du côté du marché élargi, Ems-Chemie (+1,9%) se positionnait en tête, à la faveur de l'annonce par le fabricant grison de polymères et spécialités chimiques d'une rentabilité accrue au 1er semestre 2019, malgré des revenus en repli. Le chocolatier zurichois Lindt & Sprüngli s'enrobait de 0,8%, UBS ayant revu sa recommandation pour le titre à "neutre", contre "vendre" auparavant.

vj/jh