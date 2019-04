Bourse Zurich: ouverture attendue en léger repli au retour du férié pascal

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait reprendre son activité en légère baisse mardi, après avoir gardé ses portes closes vendredi et lundi à l'instar de ses homologues européennes. De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices ont clôturé en ordre dispersé la veille, avec d'un côté une contraction du Dow Jones et de l'autre une progression du S&P 500 et du Nasdaq, le tout dans de modestes volumes. Au Japon, le Nikkei terminé dans le vert mardi.

L'attention des investisseurs est surtout centrée cette semaine sur les publications des comptes trimestriels des entreprises. Selon le cabinet FactSet, la communauté financière table sur un repli de 3,8% en moyenne du bénéfice par action des entreprises du S&P 500, dont un tiers doivent dévoiler leur performance ces prochains jours.

"Pour l'instant, les résultats dévoilés sont mitigés, juste un peu mieux qu'attendu", a commenté un analyste de Spartan Capital. "Mais on aura vraiment une meilleure appréciation à la fin de la semaine", avec notamment les chiffres de Facebook, Microsoft et Amazon.

Vers 08h20, le préSMI reculait de 0,13% à 9558,61 points, selon les indications avant-Bourse compilées par la banque Julius Bär. La plupart des valeurs vedettes de la place zurichoise pointaient légèrement dans le vert, à l'exception notable d'Adecco (-4,0% ou 2,42 francs suisses) et Swiss Re (-4,9% ou 5,05 francs suisses) traités hors dividende de respectivement 2,50 et 5,60 francs suisses.

SGS (+0,1%) a créé une coentreprise avec Allion Labs, une société basée à Taïwan, spécialisée dans l'internet des objets (IoT). Baptisée SGS-Allion Automotive Communications, celle-ci fournira ses services pour les chaînes d'approvisionnement de l'internet des véhicules.

Roche (+0,1%) a annoncé le lancement d'un nouveau test de diagnostic des cancers du sein et de l'estomac, censé permettre un traitement plus efficace de ces pathologies particulièrement agressives.

La biotech américaine Poseida a indiqué lundi que Novartis (+0,1%) a participé à une ronde de financement à hauteur de 75 millions de francs suisses.

Le troisième poids lourd de la cote Nestlé (+0,1%) suivait la tendance générale.

Sur le marché élargi, Aevis Victoria (pas de cours avant-Bourse) a vu son chiffre d'affaires bondir de plus de 10% au premier trimestre. Le segment médical a porté la performance, alors que les recettes sont restées stables dans le domaine hôtelier.

Stadler Rail (+0,6%) a remporté son premier contrat pour des trains à unités multiples au Canada. Il s'agit de sept rames Flirt qui seront livrés à la ville d'Ottawa, pour un montant d'environ 80 millions de francs suisses.

buc/fr